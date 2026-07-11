Власти КНДР наказали экс-чиновника по делу о коррупции

Краткий пересказ от РИА ИИ Бывший заместитель начальника организационного управления Главного политуправления Народной армии Пак Хи Чхор и его сообщники наказаны за коррупцию в КНДР.

10 июля в Пхеньяне состоялось объединенное заседание партии, правительства и армии с участием Ким Чен Ына, на котором были рассмотрены преступления Пак Хи Чхора и его сообщников.

Лидер КНДР назвал произошедшее «политическим преступлением против линии партии на строительство дисциплины» и заявил о намерении продолжать усиливать борьбу за искоренение коррупции.

СЕУЛ, 11 июл — РИА Новости. Власти КНДР наказали бывшего высокопоставленного чиновника политического руководства Корейской народной армии (КНА) Пак Хи Чхора и его сообщников по делу о масштабной коррупции, включавшей взяточничество, торговлю должностями и присвоение государственных средств, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Дело бывшего заместителя начальника организационного управления Главного политуправления Народной армии Пак Хи Чхора и его сообщников было рассмотрено 10 июля в Пхеньяне на объединенном заседании партии, правительства и армии с участием лидера КНДР Ким Чен Ына.

10 июля в Пхеньяне состоялось объединенное заседание партии, правительства и армии с участием Ким Чен Ына, на котором были рассмотрены преступления бывшего заместителя начальника организационного управления Главного политуправления Народной армии Пак Хи Чхора и его сообщников.

В ходе заседания Верховный суд КНДР вынес обвиняемым приговоры и назначил им наказания, характер и сроки которых в сообщении ЦТАК не уточняются.

"Обвиняемый на важном посту политического органа Народной Армии занимался коррупцией всякими способами, а соучастники следовали в фарватере его чудовищных действий. Все вины обвиняемых были ясно подтверждены объективными доказательствами", - пишет ЦТАК.

По данным агентства, в конце июня Центральный военный комитет Трудовой партии Кореи принял меры по возбуждению и расследованию дела о коррупции в отношении Пак Хи Чхора. Затем пленум ЦК ТПК постановил вывести его из состава центрального руководящего органа партии и передать органам юстиции.

Следствие установило, что Пак Хи Чхор, занимая ответственный пост в политическом органе армии, злоупотреблял полномочиями и правом влиять на кадровые перестановки, вымогал крупные взятки, присваивал государственные средства, материалы и жилые дома, а также продвигал своих приближенных на важные армейские должности.

Как утверждает ЦТАК, за четыре года пребывания на ответственном посту Пак Хи Чхор получал крупные взятки от лиц, стремившихся к продвижению по службе, способствовал торговле должностями и взяточничеству и нанес серьезный ущерб кадровому составу и боеспособности армии.

"Именно тот, кто занял ответственную должность, взяв на себя тяжелую обязанность и полномочие на сдерживание, вскрытие и ликвидацию коррупции, которую так ненавидят партия и народ, злоупотребил этим полномочием как средством для корыстности и стал главарем коррупции — вот в чем заключается суть нынешнего события", — заявил Ким Чен Ын.

Лидер КНДР назвал произошедшее "политическим преступлением против линии партии на строительство дисциплины" и намеренным расхищением и грабежом, нарушившими интересы государства и народа.