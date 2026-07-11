В Подмосковье сильным ветром сорвало крыши с частных домов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Наро-Фоминском городском округе из-за непогоды повреждены кровли четырех частных домов.
- Сильный ветер сорвал крыши, повредил конструкции домов и повалил заборы.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Кровли четырех частных домов повреждены из-за непогоды в Наро-Фоминском городском округе, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС РФ.
"В результате прохождения неблагоприятных природных явлений повреждены кровли четырех частных домов в Наро-Фоминском городском округе", - сказал собеседник агентства.
© Фото : соцсетиПоследствия сильного ветра в Наро-Фоминском городском округе Московской области
© Фото : соцсети
Последствия сильного ветра в Наро-Фоминском городском округе Московской области
На кадрах, которые распространяются в сети, видно, что из-за сильного ветра с нескольких домов сорвало крыши и разбросало их фрагменты по участкам, также были повреждены части конструкций домов и повалены заборы.
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