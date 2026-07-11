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Число жертв землетрясения в Венесуэле увеличилось до 4333 - РИА Новости, 11.07.2026
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20:21 11.07.2026 (обновлено: 20:24 11.07.2026)
Число жертв землетрясения в Венесуэле увеличилось до 4333

Число жертв землетрясения в Венесуэле возросло до 4333

© AP Photo / Ariana CubillosПоследствия землетрясения в Ла-Гуайра, Венесуэла
Последствия землетрясения в Ла-Гуайра, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© AP Photo / Ariana Cubillos
Последствия землетрясения в Ла-Гуайра, Венесуэла. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число погибших в результате землетрясения в Венесуэле 24 июня возросло до 4333 человек.
  • Помощь оказана 86 794 семьям, в 94 временных лагерях размещены 18 437 человек.
  • В результате землетрясений повреждены 856 зданий, из которых 190 полностью обрушились.
МЕХИКО, 11 июл - РИА Новости. Число погибших в результате двойного землетрясения в Венесуэле 24 июня возросло до 4333, во временных лагерях размещены 18 437 человек, сообщил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес.
"По состоянию на 11 июля 2026 года число погибших венесуэльцев в результате страшных землетрясений 24 июня составляет 4333 человека, 16 740 получили ранения, 6462 человека были спасены", - заявил Родригес на пресс-конференции, которую показал телеканал VTV.
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По сравнению с предыдущей официальной сводкой число погибших увеличилось на 215 человек, количество раненых и спасенных из-под завалов не изменилось.
Согласно обновленным данным, помощь оказана 86 794 семьям. В стране развернуты 94 временных лагеря, где находятся 18 437 человек. Без жилья остаются 17 907 человек.
По информации властей, в результате землетрясений повреждены 856 зданий, из которых 190 полностью обрушились, зарегистрировано 1202 афтершока. В ликвидации последствий стихийного бедствия задействованы 31 837 сотрудников экстренных служб, более 30 тысяч добровольцев и 2422 иностранных спасателя.
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