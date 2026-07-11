Число жертв землетрясения в Венесуэле увеличилось до 4333

Краткий пересказ от РИА ИИ Число погибших в результате землетрясения в Венесуэле 24 июня возросло до 4333 человек.

Помощь оказана 86 794 семьям, в 94 временных лагерях размещены 18 437 человек.

В результате землетрясений повреждены 856 зданий, из которых 190 полностью обрушились.

МЕХИКО, 11 июл - РИА Новости. Число погибших в результате двойного землетрясения в Венесуэле 24 июня возросло до 4333, во временных лагерях размещены 18 437 человек, сообщил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес.

"По состоянию на 11 июля 2026 года число погибших венесуэльцев в результате страшных землетрясений 24 июня составляет 4333 человека, 16 740 получили ранения, 6462 человека были спасены", - заявил Родригес на пресс-конференции, которую показал телеканал VTV

По сравнению с предыдущей официальной сводкой число погибших увеличилось на 215 человек, количество раненых и спасенных из-под завалов не изменилось.

Согласно обновленным данным, помощь оказана 86 794 семьям. В стране развернуты 94 временных лагеря, где находятся 18 437 человек. Без жилья остаются 17 907 человек.