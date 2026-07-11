Число жертв землетрясения в Венесуэле увеличилось до 4333

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Число погибших в результате землетрясения в Венесуэле 24 июня возросло до 4333 человек.
- Помощь оказана 86 794 семьям, в 94 временных лагерях размещены 18 437 человек.
- В результате землетрясений повреждены 856 зданий, из которых 190 полностью обрушились.
МЕХИКО, 11 июл - РИА Новости. Число погибших в результате двойного землетрясения в Венесуэле 24 июня возросло до 4333, во временных лагерях размещены 18 437 человек, сообщил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес.
По сравнению с предыдущей официальной сводкой число погибших увеличилось на 215 человек, количество раненых и спасенных из-под завалов не изменилось.
Согласно обновленным данным, помощь оказана 86 794 семьям. В стране развернуты 94 временных лагеря, где находятся 18 437 человек. Без жилья остаются 17 907 человек.
По информации властей, в результате землетрясений повреждены 856 зданий, из которых 190 полностью обрушились, зарегистрировано 1202 афтершока. В ликвидации последствий стихийного бедствия задействованы 31 837 сотрудников экстренных служб, более 30 тысяч добровольцев и 2422 иностранных спасателя.