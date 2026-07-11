Первая партия гумпомощи доставлена в Венесуэлу, сообщил посол России

Краткий пересказ от РИА ИИ Россия доставила в Венесуэлу первую партию гуманитарной помощи весом 10 тонн.

Гуманитарная помощь включает продукты питания, одеяла и предметы первой необходимости, а следующая партия будет включать медикаменты и палатки.

Посол РФ в Каракасе подчеркнул, что помощь России является частью международных усилий по поддержке Венесуэлы после землетрясения.

МЕХИКО, 11 июл - РИА Новости. Россия доставила в Венесуэлу первую партию из 10 тонн гуманитарной помощи для пострадавших от разрушительного землетрясения, в нее вошли продукты питания, одеяла и предметы первой необходимости, сообщил РИА Новости посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.

"Для России это символ нашей дружбы, наших отношений стратегического партнерства. Мы очень хорошо взаимодействуем с правительством президента Родригес и уполномоченным президентом. Это символ нашего братства с народом Венесуэлы , крепких и прочных отношений между правительствами и народами", - сказал дипломат в международном аэропорту Симона Боливара, куда прибыл груз из России.

По его словам, первая 10-тонная партия гуманитарной помощи включает продукты питания, одеяла и другие предметы первой необходимости. "Груз, который прибудет завтра, гораздо больше: там будут медикаменты, палатки и многое другое", - добавил Мелик-Багдасаров.

Помощь России, по словам дипломата, является частью международных усилий по поддержке Венесуэлы после стихийного бедствия. "Мы лишь часть, песчинка в этой большой международной помощи, которую мы видим в последние недели. Сюда прибывают спасатели и гуманитарные миссии. Мы, как и весь мир, вместе с Венесуэлой. Венесуэла не одна", - заявил он.

Посол отметил, что российские компании, работающие в Венесуэле, уже передавали гуманитарную помощь пострадавшим, однако нынешняя поставка осуществляется по линии правительства.

Ранее директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин сообщил, что Россия направляет Венесуэле гуманитарную помощь, включая медикаменты, продукты питания и палатки для временного размещения людей, оставшихся без жилья после двойного землетрясения 24 июня.