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Число жертв землетрясения в Венесуэле возросло до 4118 - РИА Новости, 11.07.2026
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01:18 11.07.2026 (обновлено: 01:28 11.07.2026)
Число жертв землетрясения в Венесуэле возросло до 4118

Число жертв землетрясения в Венесуэле увеличилось до 4118 человек

© AP Photo / Pedro MatteyТраурная церемония в память о жертвах землетрясений в Венесуэле
Траурная церемония в память о жертвах землетрясений в Венесуэле - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© AP Photo / Pedro Mattey
Траурная церемония в память о жертвах землетрясений в Венесуэле. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число жертв землетрясения в Венесуэле выросло до 4118 человек, ранены 16740 человек.
  • В ликвидации последствий землетрясения задействованы более 30 тысяч сотрудников экстренных служб, почти 30 тысяч добровольцев и около 4 тысяч иностранных спасателей.
КАРАКАС, 11 июл - РИА Новости. Число жертв сильного землетрясения в Венесуэле выросло до 4118 человек, сообщил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес.
"Число жертв 4118, ранены 16740 человек", - говорится в канале спикера в Telegram.
После двойного землетрясения 24 июня в Венесуэле зарегистрировано 1142 афтершока. В ликвидации последствий стихийного бедствия задействованы 30 076 сотрудников экстренных служб, 29 344 добровольца и 3931 иностранный спасатель.
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