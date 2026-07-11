Число жертв землетрясения в Венесуэле возросло до 4118

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Число жертв землетрясения в Венесуэле выросло до 4118 человек, ранены 16740 человек.
- В ликвидации последствий землетрясения задействованы более 30 тысяч сотрудников экстренных служб, почти 30 тысяч добровольцев и около 4 тысяч иностранных спасателей.
КАРАКАС, 11 июл - РИА Новости. Число жертв сильного землетрясения в Венесуэле выросло до 4118 человек, сообщил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес.
"Число жертв 4118, ранены 16740 человек", - говорится в канале спикера в Telegram.
После двойного землетрясения 24 июня в Венесуэле зарегистрировано 1142 афтершока. В ликвидации последствий стихийного бедствия задействованы 30 076 сотрудников экстренных служб, 29 344 добровольца и 3931 иностранный спасатель.