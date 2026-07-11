Евродепутат призвал страны ЕС к созданию общей армии

Краткий пересказ от РИА ИИ Манфред Вебер, глава партии «Европейская народная партия», призвал страны ЕС к созданию общеевропейских оборонных структур для снижения зависимости от руководства США.

Вебер считает, что европейские государства должны стать независимыми от настроений президента США и в случае чрезвычайной ситуации поддерживать друг друга.

Для достижения независимости и возможности вести диалог с США «на равных» в долгосрочной перспективе, по мнению Вебера, Европе нужна единая оборонная структура и внутренний рынок оборонной продукции.

БЕРЛИН, 11 июл - РИА Новости. Глава ведущей в Европарламенте партии "Европейская народная партия" (ЕНП) Манфред Вебер призвал страны ЕС к созданию общеевропейских оборонных структур для снижения зависимости от руководства США, сохраняя при этом членство в НАТО.

"Для Европы ясно: мы должны держаться вместе и стать независимыми, в том числе от настроений (президента США Дональда - ред.) Трампа. Это означает, что сейчас мы должны создавать европейские оборонные структуры", - заявил Вебер в интервью газете Welt am Sonntag

Выступая за создание общеевропейской армии, Вебер отметил, что Трамп уже "не в первый раз идет на конфронтацию" с представителями европейских стран и выразил уверенность, что американский президент сделает это снова.

При этом он выразил уверенность, что в случае чрезвычайной ситуации Европа и Америка поддержат друг друга.

"В долгосрочной перспективе США четко дают нам понять: вы должны стоять на собственных ногах. Да, мы за НАТО, но мы должны рассматривать европейскую оборону как суверенный проект", - заявил Вебер.

Он также выразил мнение, что если в ближайшие десять лет европейские государства вложат в оборону запланированные средства, то они смогут вести диалог с США "на равных".

"Однако этого не удастся достичь, если в Европе по прежнему будут существовать 27 раздробленных армий… Сейчас нам нужен внутренний рынок оборонной продукции, единые правила экспорта и европейские структуры командования в сфере обороны, то есть европейская армия", - резюмировал евродепутат.