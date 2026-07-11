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Архиепископ рассказал о восстановлении исторического наследия на Валааме - РИА Новости, 11.07.2026
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Религия
 
14:43 11.07.2026
Архиепископ рассказал о восстановлении исторического наследия на Валааме

Архиепископ Панкратий: на Валааме полностью восстановили историческое наследие

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСпасо-Преображенский собор Валаамского монастыря
Спасо-Преображенский собор Валаамского монастыря - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Спасо-Преображенский собор Валаамского монастыря
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Патриарх Кирилл 10 июля освятил восстановленный храм в честь иконы Божией Матери "Живоносный Источник" в Валаамском монастыре.
  • Архиепископ Троицкий Панкратий заявил, что после освящения храма историческое наследие Спасо-Преображенского Валаамского монастыря можно считать полностью восстановленным.
ВАЛААМ (Республика Карелия), 11 июл – РИА Новости. Историческое наследие Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря можно считать полностью восстановленным после освящения храма в честь иконы Божией Матери "Живоносный Источник", заявил наместник монастыря архиепископ Троицкий Панкратий (Жердев) после богослужения в Спасо-Преображенском соборе обители.
В Русской православной церкви 11 июля встречают день памяти преподобных Сергия и Германа Валаамских – святых основателей Спасо-Преображенского Валаамского мужского монастыря. Традиционно в эти дни Валаамский монастырь посещает патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Так, 10 июля он освятил восстановленный храм в честь иконы Божией Матери "Живоносный Источник", который расположен в северной части внешнего каре центральной усадьбы монастыря.
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРегионы России. Остров Валаам
Регионы России. Остров Валаам - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Регионы России. Остров Валаам
"Особое событие совершилось вчера: последний исторический храм, который оставался не освященным, Вы вчера освятили. Теперь можно говорить о том, что историческое наследие, которое досталось нам от наших предшественников - святых отцов, восстановлено полностью", - сказал архиепископ Панкратий, обращаясь к патриарху Кириллу.
Как передает корреспондент РИА Новости, архиепископ поблагодарил патриарха и заверил его, что и в дальнейшем в монастыре будут делать все возможное, чтобы Валаамская обитель процветала, украшалась и радовала всех.
Ранее патриарх Кирилл во время богослужения возвел владыку Панкратия в сан архиепископа.
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПоездка патриарха Кирилла в Спасо-Преображенский Валаамский монастырь
Поездка патриарха Кирилла в Спасо-Преображенский Валаамский монастырь - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Поездка патриарха Кирилла в Спасо-Преображенский Валаамский монастырь
Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь находится на территории Валаамского архипелага в Ладожском озере. Точное время основания обители неизвестно. По церковному преданию, основатели Валаамского монастыря – миссионеры преподобные Сергий и Герман Валаамские – появились тут в конце X века. В древних летописях Валаамская обитель упоминается с XIV века. В разное время Валаамский архипелаг находился на территории России, Швеции и Финляндии. В 1940 году в результате советско-финской войны архипелаг отошел к СССР – монастырь закрыли, до того монахи ушли в Финляндию, где основали Ново-Валаамский монастырь.
Возрождение Валаамского монастыря началось в 1989 году, когда на острове поселились шесть монахов. С 1993 года настоятель монастыря – архиепископ Троицкий Панкратий (Жердев). Сейчас в обители проживают около 200 насельников. В монастырский комплекс входят центральная усадьба и 17 скитов. Ежегодно обитель посещают более 100 тысяч паломников и туристов.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время посещения Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального монастыря. 10 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
Патриарх Кирилл призвал молиться за президента, чтобы сохранить Россию
10 июля, 16:29
 
РелигияФинляндияЛадожское озероРоссияВалаамский монастырьРусская православная церковьВалаам
 
 
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