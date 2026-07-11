Архиепископ рассказал о восстановлении исторического наследия на Валааме

Краткий пересказ от РИА ИИ Патриарх Кирилл 10 июля освятил восстановленный храм в честь иконы Божией Матери "Живоносный Источник" в Валаамском монастыре.

Архиепископ Троицкий Панкратий заявил, что после освящения храма историческое наследие Спасо-Преображенского Валаамского монастыря можно считать полностью восстановленным.

ВАЛААМ (Республика Карелия), 11 июл – РИА Новости. Историческое наследие Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря можно считать полностью восстановленным после освящения храма в честь иконы Божией Матери "Живоносный Источник", заявил наместник монастыря архиепископ Троицкий Панкратий (Жердев) после богослужения в Спасо-Преображенском соборе обители.

Русской православной церкви 11 июля встречают день памяти преподобных Сергия и Германа Валаамских – святых основателей Спасо-Преображенского Валаамского мужского монастыря. Традиционно в эти дни Валаамский монастырь посещает патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Так, 10 июля он освятил восстановленный храм в честь иконы Божией Матери "Живоносный Источник", который расположен в северной части внешнего каре центральной усадьбы монастыря.

"Особое событие совершилось вчера: последний исторический храм, который оставался не освященным, Вы вчера освятили. Теперь можно говорить о том, что историческое наследие, которое досталось нам от наших предшественников - святых отцов, восстановлено полностью", - сказал архиепископ Панкратий, обращаясь к патриарху Кириллу.

Как передает корреспондент РИА Новости, архиепископ поблагодарил патриарха и заверил его, что и в дальнейшем в монастыре будут делать все возможное, чтобы Валаамская обитель процветала, украшалась и радовала всех.

Ранее патриарх Кирилл во время богослужения возвел владыку Панкратия в сан архиепископа.

Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь находится на территории Валаамского архипелага в Ладожском озере. Точное время основания обители неизвестно. По церковному преданию, основатели Валаамского монастыря – миссионеры преподобные Сергий и Герман Валаамские – появились тут в конце X века. В древних летописях Валаамская обитель упоминается с XIV века. В разное время Валаамский архипелаг находился на территории России, Швеции и Финляндии. В 1940 году в результате советско-финской войны архипелаг отошел к СССР – монастырь закрыли, до того монахи ушли в Финляндию, где основали Ново-Валаамский монастырь.