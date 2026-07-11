Рейтинг@Mail.ru
Провал FCAS не приведет к прекращению сотрудничества, заявили в МИД ФРГ - РИА Новости, 11.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:05 11.07.2026
Провал FCAS не приведет к прекращению сотрудничества, заявили в МИД ФРГ

Вадефуль: провал проекта FCAS не станет поводом для прекращения сотрудничества

© AP Photo / Andreea AlexandruГлава МИД Германии Иоганн Вадефуль
Глава МИД Германии Иоганн Вадефуль - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© AP Photo / Andreea Alexandru
Глава МИД Германии Иоганн Вадефуль. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что провал совместного германо-французского проекта по созданию европейского истребителя FCAS не станет поводом для прекращения сотрудничества между Берлином и Парижем.
  • Вадефуль подчеркнул, что Берлин намерен развивать с Парижем дальнейшие инициативы по всему спектру отношений, включая проекты, направленные на повышение эффективности внешней политики Евросоюза.
  • По его словам, сотрудничество двух стран в сфере ядерного сдерживания — это процесс, рассчитанный как минимум на десятилетие.
БЕРЛИН, 11 июл - РИА Новости. Провал совместного германо-французского проекта по созданию европейского истребителя FCAS не станет поводом для прекращения сотрудничества между Берлином и Парижем, заявил министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в начале июня объявил о согласованном с президентом Франции Эммануэлем Макроном решении прекратить совместный проект по созданию европейского истребителя нового поколения Future Combat Air System (FCAS).
Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
Глава МИД ФРГ назвал текущий момент подходящим для переговоров по Украине
10 июля, 21:03
"Мы не должны придавать решению по FCAS чрезмерного значения. Мы не прекращаем все сотрудничество. Оно приостанавливается только в отношении истребителя, но мы продолжаем развивать находящуюся в его основе технологию интеграции пилотируемых и беспилотных систем", - заявил Вадефуль в интервью газете Tagesspiegel.
Вслед за этим он подчеркнул, что Берлин намерен развивать с Парижем дальнейшие инициативы "по всему спектру отношений". Одним из примеров такого партнерства Вадефуль назвал проекты, направленные на повышение эффективности внешней политики Евросоюза.
"Сюда входит, например, устранение путаницы в распределении полномочий во внешней политике ЕС, которая сама же и блокирует наши действия", - отметил он.
Что касается сотрудничества двух стран в сфере ядерного сдерживания, то, по словам Вадефуля, речь идет о процессе, рассчитанном как минимум на десятилетие.
Глава МИД Германии Иоганн Вадефуль - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
Франция и Германия выступят с инициативой по Ливану, заявил глава МИД ФРГ
Вчера, 14:41
"В этом смысле первый год этого процесса мы уже прошли", - резюмировал глава МИД ФРГ.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна вступает в период "продвинутого ядерного сдерживания". В рамках нового подхода Париж увеличит число ядерных боеголовок, а европейские страны смогут участвовать в совместных учениях по сдерживанию. По словам Макрона, к "доктрине" Франции присоединятся восемь европейских стран: Великобритания, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция и Дания.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что актуальная международная обстановка несет риски прямого столкновения НАТО с РФ, которое может быстро перерасти в обмен ядерными ударами.
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
ФРГ ведет переговоры о создании наземной версии ракеты Tomahawk, пишут СМИ
1 июля, 11:31
 
В миреГерманияПарижФранцияЭммануэль МакронФридрих МерцСергей ЛавровЕвросоюзНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала