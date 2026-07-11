Провал FCAS не приведет к прекращению сотрудничества, заявили в МИД ФРГ

Краткий пересказ от РИА ИИ Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что провал совместного германо-французского проекта по созданию европейского истребителя FCAS не станет поводом для прекращения сотрудничества между Берлином и Парижем.

Вадефуль подчеркнул, что Берлин намерен развивать с Парижем дальнейшие инициативы по всему спектру отношений, включая проекты, направленные на повышение эффективности внешней политики Евросоюза.

По его словам, сотрудничество двух стран в сфере ядерного сдерживания — это процесс, рассчитанный как минимум на десятилетие.

БЕРЛИН, 11 июл - РИА Новости. Провал совместного германо-французского проекта по созданию европейского истребителя FCAS не станет поводом для прекращения сотрудничества между Берлином и Парижем, заявил министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в начале июня объявил о согласованном с президентом Франции Эммануэлем Макроном решении прекратить совместный проект по созданию европейского истребителя нового поколения Future Combat Air System (FCAS).

"Мы не должны придавать решению по FCAS чрезмерного значения. Мы не прекращаем все сотрудничество. Оно приостанавливается только в отношении истребителя, но мы продолжаем развивать находящуюся в его основе технологию интеграции пилотируемых и беспилотных систем", - заявил Вадефуль в интервью газете Tagesspiegel

Вслед за этим он подчеркнул, что Берлин намерен развивать с Парижем дальнейшие инициативы "по всему спектру отношений". Одним из примеров такого партнерства Вадефуль назвал проекты, направленные на повышение эффективности внешней политики Евросоюза.

"Сюда входит, например, устранение путаницы в распределении полномочий во внешней политике ЕС, которая сама же и блокирует наши действия", - отметил он.

Что касается сотрудничества двух стран в сфере ядерного сдерживания, то, по словам Вадефуля, речь идет о процессе, рассчитанном как минимум на десятилетие.

"В этом смысле первый год этого процесса мы уже прошли", - резюмировал глава МИД ФРГ.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна вступает в период "продвинутого ядерного сдерживания". В рамках нового подхода Париж увеличит число ядерных боеголовок, а европейские страны смогут участвовать в совместных учениях по сдерживанию. По словам Макрона, к "доктрине" Франции присоединятся восемь европейских стран: Великобритания, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция и Дания.