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В США суд прекратил преследование сторонников Трампа за штурм Капитолия - РИА Новости, 11.07.2026
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22:08 11.07.2026 (обновлено: 22:12 11.07.2026)
В США суд прекратил преследование сторонников Трампа за штурм Капитолия

РИА Новости: суд прекратил преследование сторонников Трампа за штурм Капитолия

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд в столичном округе Колумбия удовлетворил ходатайство министерства юстиции США о прекращении дела против членов правого движения Proud Boys, обвиненных в связи со штурмом Капитолия в 2021 году.
  • Дело прекращено окончательно без возможности повторного предъявления тех же обвинений.
ВАШИНГТОН, 11 июл - РИА Новости. Суд в столичном округе Колумбия удовлетворил ходатайство министерства юстиции США о прекращении дела против членов правого движения Proud Boys, обвиненных в связи со штурмом Капитолия в 2021 году, следует из судебного документа в распоряжении РИА Новости.
Ранее апелляционный суд отменил судебные решения против Итана Нордина, Джозефа Биггса, Закари Рела и Доминика Пеццолы. После этого минюст США обратился в суд с просьбой прекратить об окончательном прекращении уголовного дела.
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"Поскольку этого требуют конституция и правило 48(a) Федеральных правил уголовного судопроизводства, суд удовлетворит ходатайство правительства и окончательно прекратит дело без возможности повторного предъявления тех же обвинений", - говорится в меморандуме суда.
Шестого января 2021 года толпа сторонников Дональда Трампа ворвалась в здание конгресса в попытке сорвать утверждение результатов президентских выборов, на которых победил кандидат-демократ Джо Байден.
Трамп в первый же день своего второго срока в Белом доме помиловал сразу 1,5 тысячи человек, осужденных по разным статьям в связи с захватом Конгресса. Это помилование, однако, не затронуло членов Proud Boys. С их лидера Энрике Таррио все обвинения были сняты по запросу минюста в 2025 году.
Кроме того, Верховный суд США в начале апреля отравил на пересмотр в апелляционный суд дело о снятии обвинений с бывшего советника американского президента Дональда Трампа Стива Бэннона, который отсидел четыре месяца за неявку для дачи показаний в конгресс о событиях 6 января 2021 года.
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