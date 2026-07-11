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На перекрытой трассе на Урале провалилось дорожное полотно - РИА Новости, 11.07.2026
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20:04 11.07.2026 (обновлено: 20:08 11.07.2026)
На перекрытой трассе на Урале провалилось дорожное полотно

На Урале провал дороги произошел на перекрытой из-за подтопления трассе

© Фото : департамент информационной политики Свердловской областиПровал дорожного полотна произошел на участке федеральной трассы в Свердловской области
Провал дорожного полотна произошел на участке федеральной трассы в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© Фото : департамент информационной политики Свердловской области
Провал дорожного полотна произошел на участке федеральной трассы в Свердловской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На 196-м километре федеральной автодороги Р-351 Екатеринбург — Тюмень произошел провал дорожного полотна.
  • Движение транспорта на этом участке полностью перекрыто из-за перелива воды через проезжую часть.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июл – РИА Новости. Провал дорожного полотна произошел на участке федеральной автодороги в Талицком районе Свердловской области, перекрытой в субботу из-за перелива воды через проезжую часть, сообщил губернатор региона Денис Паслер.
В субботу региональная Госавтоинспекция информировала, что из-за ухудшения гидрологической обстановки и перелива воды через проезжую часть на 196-м километре федеральной автодороги Р-351 Екатеринбург – Тюмень введено полное перекрытие движения транспорта в оба направления.
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"В Талицком муниципальном округе на 196-м километре федеральной автодороги Р-351 Екатеринбург – Тюмень из-за повышения уровня воды в реке Куяр произошел провал дорожного полотна. На месте работают все ответственные службы", – написал Паслер в своем канале на платформе "Макс".
Как уточнял региональный главк МЧС, с 11 по 13 июля на территории Свердловской области ожидаются ливни, грозы, крупный град, ветер до 25 метров в секунду. По последним данным ведомства, на утро воскресенья из-за грозы без электроснабжения оставались 3,8 тысячи жилых домов с населением в 10,3 тысячи человек в двух муниципалитетах региона, ведутся восстановительные работы.
По сведениям пресс-службы компании "Россети Урал", на вечер субботы было восстановлено электроснабжение у более 80% жителей Свердловской области, которые оставались без света из-за прохождения сильного грозового фронта.
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