На перекрытой трассе на Урале провалилось дорожное полотно

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На 196-м километре федеральной автодороги Р-351 Екатеринбург — Тюмень произошел провал дорожного полотна.
- Движение транспорта на этом участке полностью перекрыто из-за перелива воды через проезжую часть.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июл – РИА Новости. Провал дорожного полотна произошел на участке федеральной автодороги в Талицком районе Свердловской области, перекрытой в субботу из-за перелива воды через проезжую часть, сообщил губернатор региона Денис Паслер.
В субботу региональная Госавтоинспекция информировала, что из-за ухудшения гидрологической обстановки и перелива воды через проезжую часть на 196-м километре федеральной автодороги Р-351 Екатеринбург – Тюмень введено полное перекрытие движения транспорта в оба направления.
Как уточнял региональный главк МЧС, с 11 по 13 июля на территории Свердловской области ожидаются ливни, грозы, крупный град, ветер до 25 метров в секунду. По последним данным ведомства, на утро воскресенья из-за грозы без электроснабжения оставались 3,8 тысячи жилых домов с населением в 10,3 тысячи человек в двух муниципалитетах региона, ведутся восстановительные работы.
По сведениям пресс-службы компании "Россети Урал", на вечер субботы было восстановлено электроснабжение у более 80% жителей Свердловской области, которые оставались без света из-за прохождения сильного грозового фронта.