На перекрытой трассе на Урале провалилось дорожное полотно

Как уточнял региональный главк МЧС, с 11 по 13 июля на территории Свердловской области ожидаются ливни, грозы, крупный град, ветер до 25 метров в секунду. По последним данным ведомства, на утро воскресенья из-за грозы без электроснабжения оставались 3,8 тысячи жилых домов с населением в 10,3 тысячи человек в двух муниципалитетах региона, ведутся восстановительные работы.