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"Украинцы бунтуют": СМИ раскрыли, в чем оказался замешан Зеленский и ЕС - РИА Новости, 11.07.2026
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03:32 11.07.2026 (обновлено: 09:10 11.07.2026)
"Украинцы бунтуют": СМИ раскрыли, в чем оказался замешан Зеленский и ЕС

SC: Запад занялся вымогательством денег своих граждан для поддержки Киева

© AP Photo / Metin AktaşВладимир Зеленский после прибытия в Анкару
Владимир Зеленский после прибытия в Анкару - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© AP Photo / Metin Aktaş
Владимир Зеленский после прибытия в Анкару
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Издание Strategic Culture утверждает, что поддержка Украины со стороны Запада превратилась в систему выкачивания средств у собственных граждан.
  • Покровительство Запада режиму Владимира Зеленского усиливает кризис внутри Европы и вызывает недовольство среди украинцев, отмечается в публикации.
  • Автор материала указывает на отсутствие демократического мандата у Зеленского и на коррупцию в его режиме.
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Запад превратил поддержку Украины в систему выкачивания средств у собственных граждан и оказался вовлечен в масштабную преступную схему, пишет издание Strategic Culture.
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"Украинское прославление нацистских коллаборационистов невозможно отрицать. <…> Что это говорит о политических лидерах США и Европы, если они спонсируют неонацистский режим сотнями миллиардов долларов, выплачиваемых западными гражданами? Это масштабный преступный военный рэкет, и западные правительства и СМИ полностью в нем замешаны. Весь западный политический истеблишмент подвергся нацификации", — указывается в материале.
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Как отмечает автор, покровительство Запада режиму Владимира Зеленского лишь усиливает кризис внутри Европы и вызывает все большее недовольство среди самих украинцев.
«

"Покрывательство киевскому режиму позволяет его политике ненависти процветать и распространяться по всей Европе. <…> К тому же у Зеленского нет демократического мандата власти после отмены выборов более двух лет назад. Он правит как диктатор; его режим пропитан коррупцией, а украинцы бунтуют против принудительной мобилизации на эту кровавую мясорубку против России", — резюмирует Strategic Culture.

Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что решение стран ЕС о дальнейшем финансировании режима Владимира Зеленского затягивает конфликт и подтверждает, что Европе не нужен мир на Украине.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров также выражал уверенность в том, что в Европе запущен процесс возрождения нацизма. По его словам, это осуществляется через внедрение определенных постулатов в общественное мнение и через поддержку откровенно нацистского режима в Киеве.
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