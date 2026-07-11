На Украине экс-комбригу ВСУ предъявили обвинения в убийстве двух человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывшему командиру 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ предъявлены обвинения в незаконном лишении свободы и убийстве двух человек.
- В нескольких регионах Украины проведена серия задержаний причастных к преступлению.
МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Бывшему командиру 155 отдельной механизированной бригады ВСУ предъявлены обвинения в незаконном лишении свободы и убийстве двух человек, сообщили в военной службе правопорядка в украинских войсках.
"Бывшему командиру 155-й отдельной механизированной бригады… и всем установленным в настоящее время участникам преступления предъявлено обвинение в совершении уголовных правонарушений, связанных с незаконным лишением свободы и умышленным убийством", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале военной службы правопорядка.
В ведомстве уточнили, что речь идет об убийстве двух человек. Причастные к преступлению установлены, в нескольких регионах Украины проведена серия задержаний. Имени комбрига в военной службе правопорядка не называют.
Ранее в воскресенье украинское издание "Новости.LIVE" со ссылкой на оперативное командование "Север" сообщило, что командир 155-й отдельной механизированной бригады, бойцы которой подозреваются в похищении двух человек, Станислав Лучанов самовольно оставил воинскую часть, его разыскивают.