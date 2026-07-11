Рейтинг@Mail.ru
На Украине экс-комбригу ВСУ предъявили обвинения в убийстве двух человек - РИА Новости, 11.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:59 11.07.2026
На Украине экс-комбригу ВСУ предъявили обвинения в убийстве двух человек

Экс-командиру 155-й бригады ВСУ предъявили обвинения в убийстве двух человек

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкФлаг и герб Украины
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Флаг и герб Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывшему командиру 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ предъявлены обвинения в незаконном лишении свободы и убийстве двух человек.
  • В нескольких регионах Украины проведена серия задержаний причастных к преступлению.
МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Бывшему командиру 155 отдельной механизированной бригады ВСУ предъявлены обвинения в незаконном лишении свободы и убийстве двух человек, сообщили в военной службе правопорядка в украинских войсках.
"Бывшему командиру 155-й отдельной механизированной бригады… и всем установленным в настоящее время участникам преступления предъявлено обвинение в совершении уголовных правонарушений, связанных с незаконным лишением свободы и умышленным убийством", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале военной службы правопорядка.
В ведомстве уточнили, что речь идет об убийстве двух человек. Причастные к преступлению установлены, в нескольких регионах Украины проведена серия задержаний. Имени комбрига в военной службе правопорядка не называют.
Ранее в воскресенье украинское издание "Новости.LIVE" со ссылкой на оперативное командование "Север" сообщило, что командир 155-й отдельной механизированной бригады, бойцы которой подозреваются в похищении двух человек, Станислав Лучанов самовольно оставил воинскую часть, его разыскивают.
Владимир Зеленский во время саммита НАТО в Анкаре - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
"В мясорубку". Зеленскому сообщили плохие новости после ЧП на Украине
Вчера, 18:31
 
В миреУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала