На Украине экс-комбригу ВСУ предъявили обвинения в убийстве двух человек

Краткий пересказ от РИА ИИ Бывшему командиру 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ предъявлены обвинения в незаконном лишении свободы и убийстве двух человек.

В нескольких регионах Украины проведена серия задержаний причастных к преступлению.

МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Бывшему командиру 155 отдельной механизированной бригады ВСУ предъявлены обвинения в незаконном лишении свободы и убийстве двух человек, сообщили в военной службе правопорядка в украинских войсках.

"Бывшему командиру 155-й отдельной механизированной бригады… и всем установленным в настоящее время участникам преступления предъявлено обвинение в совершении уголовных правонарушений, связанных с незаконным лишением свободы и умышленным убийством", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале военной службы правопорядка.

В ведомстве уточнили, что речь идет об убийстве двух человек. Причастные к преступлению установлены, в нескольких регионах Украины проведена серия задержаний. Имени комбрига в военной службе правопорядка не называют.