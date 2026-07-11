На Украине разыскивают командира бригады ВСУ, который покинул часть

МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Командир 155-й отдельной механизированной бригады, бойцы которой подозреваются в похищении двух человек, Станислав Лучанов самовольно оставил воинскую часть, его разыскивают, сообщило украинское издание "Новости.LIVE" со ссылкой на оперативное командование "Север".

Украинское издание "Страна.ua" в начале мая сообщило, что военнослужащего из 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергея Маленко жестоко избили со связанными руками на глазах у других военных. Видео с избиением имело широкий резонанс в стране. В соцсетях утверждали также, что к избиению Маленко мог быть причастен командир бригады подполковник Станислав Лучанов. Госбюро расследований Украины (ГБР) позже сообщило о задержании военного, обвиняемого в жестоком избиении сослуживца.