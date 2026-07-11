Рейтинг@Mail.ru
На Украине разыскивают командира бригады ВСУ, который покинул часть - РИА Новости, 11.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:14 11.07.2026 (обновлено: 20:25 11.07.2026)
На Украине разыскивают командира бригады ВСУ, который покинул часть

На Украине разыскивают командира бригады ВСУ, который самовольно оставил часть

© Фото : 155 омбрКомандир 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ Станислав Лучанов
Командир 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ Станислав Лучанов - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© Фото : 155 омбр
Командир 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ Станислав Лучанов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Командир 155-й отдельной механизированной бригады Станислав Лучанов самовольно покинул место службы, его разыскивают.
  • В ночь на 28 июня в Киевской области похитили двух братьев, по делу задержали девять военнослужащих 155-й бригады ВСУ.
МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Командир 155-й отдельной механизированной бригады, бойцы которой подозреваются в похищении двух человек, Станислав Лучанов самовольно оставил воинскую часть, его разыскивают, сообщило украинское издание "Новости.LIVE" со ссылкой на оперативное командование "Север".
"Командир 155-й отдельной механизированной бригады Станислав Лучанов самовольно покинул место службы, его разыскивают. Местонахождение комбрига устанавливают правоохранители", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Новости.LIVE".
В Винницкой области боевик ВСУ с топором напал на сотрудников ВСП - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
В Винницкой области боевик ВСУ с топором напал на сотрудников ВСП
9 июля, 20:12
По информации издания, в ночь на 28 июня из частного двора в Киевской области похитили двух братьев. Их местонахождение до сих пор неизвестно. По делу задержали девять военнослужащих 155-й бригады ВСУ.
Украинское издание "Страна.ua" в начале мая сообщило, что военнослужащего из 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергея Маленко жестоко избили со связанными руками на глазах у других военных. Видео с избиением имело широкий резонанс в стране. В соцсетях утверждали также, что к избиению Маленко мог быть причастен командир бригады подполковник Станислав Лучанов. Госбюро расследований Украины (ГБР) позже сообщило о задержании военного, обвиняемого в жестоком избиении сослуживца.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
На Украине арестовали обвиняемого в избиении военных в полку ВСУ "Скала"
Вчера, 16:20
 
В миреКиевская областьВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала