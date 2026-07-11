Краткий пересказ от РИА ИИ
- Секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко заявил, что темпы мобилизации на Украине в последние месяцы «проседают».
- Из-за проблем с мобилизацией на Украине хотят переименовать военкоматы в «Офисы призыва».
- Насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан приводят к скандалам и протестам.
МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко заявил, что темпы мобилизации на Украине в последние месяцы "проседают" после заявлений о планах реформировать процесс призыва в ВСУ.
Костенко 8 мая заявил, что на Украине из-за проблем с мобилизацией хотят переименовать военкоматы в "Офисы призыва". Федоров в феврале заявлял, что в стране планируется реформа мобилизации.
"У нас была хорошая мобилизация. И после заявлений, что будут снова реформы, мы увидели, как она на последних месяцах начала проседать. Люди, которые, возможно, хотели пойти, понимают, что власть сказала, что будут новые правила, что возможно нас это не будет касаться или возможно приедут иностранцы, которые будут вместо нас воевать... И сейчас мы увидели опять просадку", - сказал Костенко в интервью украинскому изданию "Говорит великий Львов".
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.