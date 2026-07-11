Темпы мобилизации на Украине проседают, заявили в Раде

"У нас была хорошая мобилизация. И после заявлений, что будут снова реформы, мы увидели, как она на последних месяцах начала проседать. Люди, которые, возможно, хотели пойти, понимают, что власть сказала, что будут новые правила, что возможно нас это не будет касаться или возможно приедут иностранцы, которые будут вместо нас воевать... И сейчас мы увидели опять просадку", - сказал Костенко в интервью украинскому изданию "Говорит великий Львов".