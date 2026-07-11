"Главная проблема всего форума НАТО в Анкаре, по крайней мере, в отношении Украины, заключается в его полной пустоте. Ничего существенного не было сказано о конфликте или будущем Украины — только пиар", — написала она в соцсети Х.

"Украинский вопрос был сведен к пустым фотосессиям и бессмысленным обещаниям, произнесенным на фоне растущего недоверия к новому восточноевропейскому авторитарному режиму — на этот раз (Владимира. — Прим. Ред.) Зеленского. Это недоверие будет только усиливаться. Цена такого пиара слишком кровава и катастрофична", — резюмировала Мендель.

Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что состоявший 7-8 июля в Анкаре саммит НАТО был унизительным для главы киевского режима. Дипломат указала, что Зеленского даже не позвали на пленарное заседание, позволив только кратко выступить на "форуме оборонных индустрий" альянса, где тот не сказал ничего нового.