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"Кровавая цель". Мендель пришла в ярость от произошедшего на саммите НАТО - РИА Новости, 11.07.2026
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17:13 11.07.2026 (обновлено: 18:17 11.07.2026)
"Кровавая цель". Мендель пришла в ярость от произошедшего на саммите НАТО

Мендель: вопрос Украины на саммите НАТО практически не поднимался

© REUTERS / Jonathan ErnstВладимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкаре
Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкаре - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© REUTERS / Jonathan Ernst
Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкаре. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что вопрос Украины на саммите НАТО в Анкаре практически не поднимался.
  • По словам Мендель, действительно важные заявления касались планов по созданию инфраструктуры для улучшения логистики НАТО в Восточной Европе, а украинский вопрос свели к пустым фотосессиям и обещаниям.
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Вопрос Украины на саммите НАТО в Анкаре практически не поднимался, заявила бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.
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"Главная проблема всего форума НАТО в Анкаре, по крайней мере, в отношении Украины, заключается в его полной пустоте. Ничего существенного не было сказано о конфликте или будущем Украины — только пиар", — написала она в соцсети Х.
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По ее словам, действительно важные заявления касались лишь планов по созданию инфраструктуры для улучшения логистики НАТО в Восточной Европе.
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"Украинский вопрос был сведен к пустым фотосессиям и бессмысленным обещаниям, произнесенным на фоне растущего недоверия к новому восточноевропейскому авторитарному режиму — на этот раз (Владимира. — Прим. Ред.) Зеленского. Это недоверие будет только усиливаться. Цена такого пиара слишком кровава и катастрофична", — резюмировала Мендель.

Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что состоявший 7-8 июля в Анкаре саммит НАТО был унизительным для главы киевского режима. Дипломат указала, что Зеленского даже не позвали на пленарное заседание, позволив только кратко выступить на "форуме оборонных индустрий" альянса, где тот не сказал ничего нового.
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