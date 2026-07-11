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На Украине арестовали обвиняемого в избиении военных в полку ВСУ "Скала" - РИА Новости, 11.07.2026
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16:20 11.07.2026
На Украине арестовали обвиняемого в избиении военных в полку ВСУ "Скала"

Суд в Киеве арестовал обвиняемого в избиении военных в полку ВСУ "Скала"

© AP Photo / Mstyslav ChernovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Государственное бюро расследований Украины начало досудебную проверку фактов применения насилия и превышения служебных полномочий в штурмовом полку ВСУ «Скала».
  • Командира полка Юрия Гаркавого отстранили от исполнения обязанностей на время проверки.
  • Печерский суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 7 сентября 2026 года без права внесения залога для военнослужащего, подозреваемого в избиении коллег в Харьковской области.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Суд на Украине избрал меру пресечения в виде содержания под стражей обвиняемому в избиении военнослужащих в штурмовом полку ВСУ "Скала", сообщили в государственном бюро расследований (ГБР).
Государственное бюро расследований Украины сообщило в июне о начале досудебной проверки фактов применения насилия и превышения служебных полномочий в штурмовом полку ВСУ "Скала". Командира полка Юрия Гаркавого отстранили от исполнения обязанностей на время проверки. Позже в ГБР сообщили, что военнослужащий полка задержан за избиение двух военнослужащих в Харьковской области, ему грозит до десяти лет лишения свободы.
«
"Печерский суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 7 сентября 2026 года без права внесения залога для военнослужащего, которого подозревают в избиении коллег в Харьковской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГБР.
В ведомстве уточнили, что речь идет об избиении военнослужащих в полку "Скала".
В сентябре 2025 года в российских силовых структурах сообщили РИА Новости, что родственники военнослужащих 425-го отдельного штурмового полка "Скала" ВСУ подсчитали количество пропавших без вести в том году и пришли к выводу, что оно сопоставимо с численностью батальона. В силовых структурах РФ отмечали, что полк принимает участие в боевых действиях в Сумской и Харьковской областях с весны 2025 года и прославился абсолютным безразличием к личному составу, издевательствами и "мясными штурмами".
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