Польша готова обсудить модернизацию МиГ-29, но только за счет Киева

Краткий пересказ от РИА ИИ Польша готова обсудить модернизацию передаваемых Украине истребителей МиГ-29, но только за счет Киева.

Страны ранее планировали обмен МиГ-29 на дроновые технологии, от которого Киев отказался, однако затем стороны вернулись за стол переговоров.

У Польши есть 14 самолетов МиГ-29, эксплуатационные ресурсы которых исчерпаются до 2028 года.

ВАРШАВА, 11 июл – РИА Новости. Польша готова обсудить модернизацию передаваемых Украине польских истребителей МиГ-29, но только за счет Киева, заявил журналистам министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

Польша ранее планировала передать часть оставшихся в стране МиГ-29 Украине в обмен на беспилотные технологии. Косиняк-Камыш в начале июля заявил, что украинская сторона отказалась поставлять дроновые технологии, в связи с чем не получит эти истребители. Сейчас стороны вернулись за стол переговоров. Как указал глава МО, Польша открыта, "но должен быть принцип взаимности и настоящей солидарности".

Отвечая на вопрос о требовании Киева модернизировать МиГ-29, министр сказал, что польская сторона и тут "открыта для дискуссии".

"Если Украина видит необходимость в модернизации, то мы можем помочь, но траты будут на украинской стороне", - добавил он, не исключив, что также может быть запущен соответствующий механизм помощи со стороны одной из европейских стран.

Косиняк-Камыш общался с журналистами в городе Олыка Луцкого района Волынской области Украины, куда он прибыл, чтобы принять участие в мероприятиях по случаю годовщины Волынской резни. Обращаясь к украинской стороне, министр призвал "не причинять страдания друзьям" и "говорить друг другу правду" о событиях прошлого, чтобы двигаться вперед.

У Польши есть 14 самолетов МиГ-29. До 2028 года они исчерпают эксплуатационные ресурсы.