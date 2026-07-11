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Польша готова обсудить модернизацию МиГ-29, но только за счет Киева - РИА Новости, 11.07.2026
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14:32 11.07.2026 (обновлено: 14:38 11.07.2026)
Польша готова обсудить модернизацию МиГ-29, но только за счет Киева

Косиняк-Камыш: Польша готова обсудить модернизацию МиГ-29 только за счет Киева

CC BY 2.0 / Geoff Moore / Истребитель МиГ-29 ВВС Польши
Истребитель МиГ-29 ВВС Польши - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
CC BY 2.0 / Geoff Moore /
Истребитель МиГ-29 ВВС Польши. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Польша готова обсудить модернизацию передаваемых Украине истребителей МиГ-29, но только за счет Киева.
  • Страны ранее планировали обмен МиГ-29 на дроновые технологии, от которого Киев отказался, однако затем стороны вернулись за стол переговоров.
  • У Польши есть 14 самолетов МиГ-29, эксплуатационные ресурсы которых исчерпаются до 2028 года.
ВАРШАВА, 11 июл – РИА Новости. Польша готова обсудить модернизацию передаваемых Украине польских истребителей МиГ-29, но только за счет Киева, заявил журналистам министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.
Польша ранее планировала передать часть оставшихся в стране МиГ-29 Украине в обмен на беспилотные технологии. Косиняк-Камыш в начале июля заявил, что украинская сторона отказалась поставлять дроновые технологии, в связи с чем не получит эти истребители. Сейчас стороны вернулись за стол переговоров. Как указал глава МО, Польша открыта, "но должен быть принцип взаимности и настоящей солидарности".
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Отвечая на вопрос о требовании Киева модернизировать МиГ-29, министр сказал, что польская сторона и тут "открыта для дискуссии".
"Если Украина видит необходимость в модернизации, то мы можем помочь, но траты будут на украинской стороне", - добавил он, не исключив, что также может быть запущен соответствующий механизм помощи со стороны одной из европейских стран.
Косиняк-Камыш общался с журналистами в городе Олыка Луцкого района Волынской области Украины, куда он прибыл, чтобы принять участие в мероприятиях по случаю годовщины Волынской резни. Обращаясь к украинской стороне, министр призвал "не причинять страдания друзьям" и "говорить друг другу правду" о событиях прошлого, чтобы двигаться вперед.
У Польши есть 14 самолетов МиГ-29. До 2028 года они исчерпают эксплуатационные ресурсы.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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