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На Украине скептически отнеслись к обещаниям производства ракет для Patriot - РИА Новости, 11.07.2026
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13:50 11.07.2026
На Украине скептически отнеслись к обещаниям производства ракет для Patriot

Украинский аналитик Кущ раскритиковал обещания США по выпуску ракет для Patriot

© AP Photo / Mindaugas KulbisАмериканские военные возле зенитного ракетного комплекса "Пэтриот"
Американские военные возле зенитного ракетного комплекса Пэтриот - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Американские военные возле зенитного ракетного комплекса "Пэтриот". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп допустил возможность передачи Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot.
  • Производство ракет-перехватчиков для Patriot по лицензии США налажено только в Японии и Германии.
  • Украинский экономист Алексей Кущ назвал обещания производства ракет для Patriot на Украине преждевременными и отнесся к ним скептически.
МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Украинский финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ скептически отнесся к обещаниям производства ракет для Patriot на Украине, назвав их преждевременными.
В среду президент США Дональд Трамп допустил, что США передадут Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot. По его словам, Украина сможет быстро начать производить эти ракеты, когда получит объяснения, как это делать. При этом, как выяснило РИА Новости, лицензионное производство ракет-перехватчиков для Patriot по лицензии США налажено только в Японии и Германии.
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"Обещание по производству Patriot на Украине – скорее, маркетинговое заявление", - сказал Кущ на видео, опубликованном изданием "Новости.Live".
Он скептически оценил заявления о возможной передаче Украине лицензии на производство противобаллистических ракет, назвав их преждевременными.
«
"Это такие же заявления, как и заявление Rheinmetall о строительстве завода по производству танков на Украине и заявление Baykar о строительстве завода по производству беспилотников. Мы пока не видим этих заводов, у нас их нет. Что касается производства, надо быть реалистами. Производство ракет для систем Patriot является высокотехнологичным процессом, который требует защищенной инфраструктуры", - добавил эксперт.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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