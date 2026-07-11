На Украине скептически отнеслись к обещаниям производства ракет для Patriot

«

"Это такие же заявления, как и заявление Rheinmetall о строительстве завода по производству танков на Украине и заявление Baykar о строительстве завода по производству беспилотников. Мы пока не видим этих заводов, у нас их нет. Что касается производства, надо быть реалистами. Производство ракет для систем Patriot является высокотехнологичным процессом, который требует защищенной инфраструктуры", - добавил эксперт.