На Украине начальник тыла ВСУ получил десять лет за хищение продуктов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Начальник тыла одного из учебных подразделений ВСУ похитил предназначенные для военных продукты на сумму около 11,2 тысячи долларов.
- С июня 2024 года по январь 2025 года зафиксировано 59 эпизодов хищения продуктов, которые начальник тыла вывозил с территории подразделения на автомобиле.
- Чиновник признан виновным в "присвоении военного имущества в условиях военного положения" и приговорен к десяти годам лишения свободы.
МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Начальник тыла одного из учебных подразделений ВСУ похитил предназначенные для военных продукты на сумму около 11,2 тысячи долларов, он приговорен к десяти годам лишения свободы, сообщает офис генерального прокурора Украины.
"Начальник тыла одного из учебных подразделений ВСУ приговорен к 10 годам лишения свободы за хищение продуктов, предназначенных для питания военнослужащих. По данным обвинения, во время приготовления блюд в столовой использовали меньше продуктов, чем отмечали в бухгалтерских документах. Излишки: мясо, крупы, сахар, масло, колбасные изделия, яйца и масло - забирали и продавали гражданским", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора.
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По данным следствия, начальник тыла лично вывозил продукты с территории подразделения на автомобиле. Так, в течение июня 2024 года – января 2025 года полиция зафиксировала 59 таких эпизодов.
Убытки составили около 500 тысяч гривен (11,2 тысячи долларов), сообщает офис генпрокурора.
В январе 2025 года чиновника задержали. Суд признал его виновным в "присвоении военного имущества в условиях военного положения". Дело начальницы столовой, которая, по данным обвинения, действовала вместе с ним, сейчас находится на рассмотрении суда.
Сообщения о коррупции на Украине, частности в военной сфере, звучат регулярно. Так, 21 мая в СБУ сообщили, что бывший глава департамента госсзакупок минобороны Украины организовал схему хищения средств на закупках продовольствия для ВСУ, было похищено более 71 миллиона гривен (1,6 миллиона долларов). В декабре 2025 года сообщалось, что высокопоставленные украинские военные и руководство оборонного предприятия "Практика" стали фигурантами расследования дела о мошенничестве на десятки миллионов долларов при закупке бронемашин "Козак-5".