На Украине начальник тыла ВСУ получил десять лет за хищение продуктов

Краткий пересказ от РИА ИИ Начальник тыла одного из учебных подразделений ВСУ похитил предназначенные для военных продукты на сумму около 11,2 тысячи долларов.

С июня 2024 года по январь 2025 года зафиксировано 59 эпизодов хищения продуктов, которые начальник тыла вывозил с территории подразделения на автомобиле.

Чиновник признан виновным в "присвоении военного имущества в условиях военного положения" и приговорен к десяти годам лишения свободы.

МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Начальник тыла одного из учебных подразделений ВСУ похитил предназначенные для военных продукты на сумму около 11,2 тысячи долларов, он приговорен к десяти годам лишения свободы, сообщает офис генерального прокурора Украины.

"Начальник тыла одного из учебных подразделений ВСУ приговорен к 10 годам лишения свободы за хищение продуктов, предназначенных для питания военнослужащих. По данным обвинения, во время приготовления блюд в столовой использовали меньше продуктов, чем отмечали в бухгалтерских документах. Излишки: мясо, крупы, сахар, масло, колбасные изделия, яйца и масло - забирали и продавали гражданским", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора.

По данным следствия, начальник тыла лично вывозил продукты с территории подразделения на автомобиле. Так, в течение июня 2024 года – января 2025 года полиция зафиксировала 59 таких эпизодов.

Убытки составили около 500 тысяч гривен (11,2 тысячи долларов), сообщает офис генпрокурора.

В январе 2025 года чиновника задержали. Суд признал его виновным в "присвоении военного имущества в условиях военного положения". Дело начальницы столовой, которая, по данным обвинения, действовала вместе с ним, сейчас находится на рассмотрении суда.