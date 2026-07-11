ВСУ потерли свыше 210 военных в зоне действия "Запада" за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение украинским формированиям.
- Потери ВСУ составили свыше 210 военнослужащих и военная техника в нескольких районах Харьковской области и ДНР.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Российская группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение украинским формированиям, противник потерял более 210 военнослужащих за сутки, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
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"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение нанесено подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Песчаный Карьер, Шийковка и Моначиновка в Харьковской области, Красный Лиман, Святогорск и Щурово в ДНР.
"Потери противника составили свыше 210 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 15 автомобилей, артиллерийское орудие и станция радиоэлектронной борьбы", - сообщили в МО РФ.
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22 июня 2022, 17:18