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ВС России вывели из строя подстанцию ВСУ в Черниговской области - РИА Новости, 11.07.2026
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08:20 11.07.2026 (обновлено: 08:29 11.07.2026)
ВС России вывели из строя подстанцию ВСУ в Черниговской области

МО: ВС РФ ударом "Герани" вывели из строя подстанцию ВСУ в Черниговской области

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вооруженные силы России вывели из строя объект энергетической инфраструктуры в Черниговской области с помощью БПЛА «Герань-2 Сикер».
  • В результате удара ВС РФ выведена из строя подстанция на 110 киловатт в селе Мене Черниговской области.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Вооруженные силы России ударом "Герани-2 Сикер" вывели из строя объект энергетической инфраструктуры, используемый в интересах ВСУ в Черниговской области, сообщили в Минобороны РФ.
Российское ведомство опубликовало кадры удара БПЛА "Герань-2 Сикер" по объекту энергетической инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ. В результате удара ВС РФ выведена из строя подстанция на 110 киловатт в Мене Черниговской области.
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