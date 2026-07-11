ВС России вывели из строя подстанцию ВСУ в Черниговской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вооруженные силы России вывели из строя объект энергетической инфраструктуры в Черниговской области с помощью БПЛА «Герань-2 Сикер».
- В результате удара ВС РФ выведена из строя подстанция на 110 киловатт в селе Мене Черниговской области.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Вооруженные силы России ударом "Герани-2 Сикер" вывели из строя объект энергетической инфраструктуры, используемый в интересах ВСУ в Черниговской области, сообщили в Минобороны РФ.
Российское ведомство опубликовало кадры удара БПЛА "Герань-2 Сикер" по объекту энергетической инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ. В результате удара ВС РФ выведена из строя подстанция на 110 киловатт в Мене Черниговской области.
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22 июня 2022, 17:18