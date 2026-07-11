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ВС России поразили объекты, задействованные в производстве БПЛА ВСУ - РИА Новости, 11.07.2026
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08:05 11.07.2026 (обновлено: 08:17 11.07.2026)
ВС России поразили объекты, задействованные в производстве БПЛА ВСУ

ВС РФ поразили объекты, задействованные в производстве БПЛА ВСУ, доставке грузов

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа танка Т-72Б3А
Боевая работа танка Т-72Б3А - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа танка Т-72Б3А. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вооруженные Силы России в результате ночных групповых ударов поразили объекты военно-промышленного комплекса Украины.
  • Поражены предприятия в Киеве, задействованные в производстве и хранении беспилотников, а также объекты портовой инфраструктуры в Одессе, Черноморске и Измаиле, используемые для доставки и хранения военных грузов.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Вооруженные Силы России в результате ночных групповых ударов поразили объекты, задействованные в производстве и хранении беспилотников, а также доставке грузов военного назначения ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
В ночь на субботу ВС РФ нанесли групповые удары по используемым ВСУ объектам военно-промышленного комплекса Украины.
"В результате поражены предприятия украинской военной промышленности в городе Киев, задействованные в производстве и хранении беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности, а также объекты портовой инфраструктуры в Одессе, Черноморске и Измаиле Одесской области, используемые для доставки и хранения грузов военного назначения, горюче-смазочных материалов", - говорится в сообщении.
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