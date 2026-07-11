ВС России поразили объекты, задействованные в производстве БПЛА ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вооруженные Силы России в результате ночных групповых ударов поразили объекты военно-промышленного комплекса Украины.
- Поражены предприятия в Киеве, задействованные в производстве и хранении беспилотников, а также объекты портовой инфраструктуры в Одессе, Черноморске и Измаиле, используемые для доставки и хранения военных грузов.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Вооруженные Силы России в результате ночных групповых ударов поразили объекты, задействованные в производстве и хранении беспилотников, а также доставке грузов военного назначения ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
"В результате поражены предприятия украинской военной промышленности в городе Киев, задействованные в производстве и хранении беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности, а также объекты портовой инфраструктуры в Одессе, Черноморске и Измаиле Одесской области, используемые для доставки и хранения грузов военного назначения, горюче-смазочных материалов", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18