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"Тоже погибнут". В США заявили о новой эскалации на Украине - РИА Новости, 11.07.2026
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07:48 11.07.2026 (обновлено: 07:51 11.07.2026)
"Тоже погибнут". В США заявили о новой эскалации на Украине

Аналитик Джатрас: у Запада нет стратегии в конфликте на Украине

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТанк Т-80БВМ ведет огонь в зоне проведения СВО
Танк Т-80БВМ ведет огонь в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Танк Т-80БВМ ведет огонь в зоне проведения СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший американский дипломат Джим Джатрас заявил, что у Запада нет стратегии в украинском конфликте.
  • По словам Джатраса, войска НАТО не способны изменить ход конфликта из-за недостатка ресурсов.
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. У Запада нет стратегии в украинском конфликте, заявил бывший американский дипломат Джим Джатрас в эфире YouTube-канала.
"В чем смысл конфликта на Украине для Запада? Единственное, что я могу увидеть, это <…> что уже почти закончились украинцы, которых можно отправлять на фронт, и требуется пополнение. <…> Но если начнут вводить туда войска НАТО, то и они начнут погибать. Даже это не имеет смысла", — отметил он.
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При этом эксперт подчеркнул, что войска альянса в любом случае не способны изменить ход конфликта.
"Ведь у западных армий нет таких возможностей. У них просто нет достаточного количества людей, чтобы ввести их туда и реально что-то изменить. Так что даже это не особо логично. Но это единственная стратегия, которую я вообще могу себе представить", — пояснил Джатрас.
По данным Минобороны, российские войска в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам в течение недели нанесли один массированный и шесть групповых ударов. При этом ВКС поразили авиабомбами ФАБ-500 насыпную переправу ВСУ и пункты временной дислокации и управления БПЛА.
За семь дней противник потерял 9940 военнослужащих и 490 единиц военной автомобильной техники.
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