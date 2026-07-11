Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший американский дипломат Джим Джатрас заявил, что у Запада нет стратегии в украинском конфликте.
- По словам Джатраса, войска НАТО не способны изменить ход конфликта из-за недостатка ресурсов.
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. У Запада нет стратегии в украинском конфликте, заявил бывший американский дипломат Джим Джатрас в эфире YouTube-канала.
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При этом эксперт подчеркнул, что войска альянса в любом случае не способны изменить ход конфликта.
"Ведь у западных армий нет таких возможностей. У них просто нет достаточного количества людей, чтобы ввести их туда и реально что-то изменить. Так что даже это не особо логично. Но это единственная стратегия, которую я вообще могу себе представить", — пояснил Джатрас.
По данным Минобороны, российские войска в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам в течение недели нанесли один массированный и шесть групповых ударов. При этом ВКС поразили авиабомбами ФАБ-500 насыпную переправу ВСУ и пункты временной дислокации и управления БПЛА.
За семь дней противник потерял 9940 военнослужащих и 490 единиц военной автомобильной техники.
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