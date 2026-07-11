"Тоже погибнут". В США заявили о новой эскалации на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ Бывший американский дипломат Джим Джатрас заявил, что у Запада нет стратегии в украинском конфликте.

По словам Джатраса, войска НАТО не способны изменить ход конфликта из-за недостатка ресурсов.

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. У Запада нет стратегии в украинском конфликте, заявил бывший американский дипломат Джим Джатрас в эфире У Запада нет стратегии в украинском конфликте, заявил бывший американский дипломат Джим Джатрас в эфире YouTube-канала

"В чем смысл конфликта на Украине для Запада? Единственное, что я могу увидеть, это <…> что уже почти закончились украинцы, которых можно отправлять на фронт, и требуется пополнение. <…> Но если начнут вводить туда войска НАТО , то и они начнут погибать. Даже это не имеет смысла", — отметил он.

При этом эксперт подчеркнул, что войска альянса в любом случае не способны изменить ход конфликта.

"Ведь у западных армий нет таких возможностей. У них просто нет достаточного количества людей, чтобы ввести их туда и реально что-то изменить. Так что даже это не особо логично. Но это единственная стратегия, которую я вообще могу себе представить", — пояснил Джатрас.

По данным Минобороны, российские войска в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам в течение недели нанесли один массированный и шесть групповых ударов. При этом ВКС поразили авиабомбами ФАБ-500 насыпную переправу ВСУ и пункты временной дислокации и управления БПЛА.