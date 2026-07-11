Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал заявление киевских властей о непричастности к подрыву «Северных потоков» враньем и лицемерием.
- Федеральная прокуратура Германии предъявила обвинения по делу о теракте на газопроводах «Северный поток» гражданину Украины Сергею К., считая, что он и его сообщники действовали по поручению государственных органов Украины.
- Офис генерального прокурора Украины утверждает, что не установил фактов, свидетельствующих о причастности Украины к подрыву газопроводов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости. Заявление киевских властей о непричастности к подрыву "Северных потоков" является враньем и лицемерием, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее федеральная прокуратура Германии предъявила обвинения по делу о теракте на газопроводах "Северный поток" гражданину Украины Сергею К. Обвинение считает, что он и его сообщники действовали по поручению государственных органов Украины. В свою очередь офис генерального прокурора Украины утверждает, что не установил фактов, свидетельствующих о причастности Украины к подрыву газопроводов.
"Заявление украинской стороны - вранье и лицемерие. Это только их рук дело, как бы они ни стремились дистанцироваться от теракта", - сказал Константинов.
По его мнению, теракт на газопроводах санкционировал лично Владимир Зеленский при покровительстве бывшего президента США Джо Байдена.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.