В Госдуме заявили, что на Украине пришло время бунтов

Краткий пересказ от РИА ИИ Михаил Шеремет заявил, что на Украине пришло время бунтов, так как местное население осознало, что Владимир Зеленский из «слуги народа» превратился в «его палача».

Во Львове произошел конфликт между жителями и сотрудниками военкомата из-за силовой мобилизации.

По словам Шеремета, Зеленский создает предпосылки для эскалации конфликта в угоду западным спонсорам.

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет в разговоре с РИА Новости заявил, что на Украине пришло время бунтов, так как местное население осознало, что Владимир Зеленский из слуги народа превратился в его палача.

Масштабный конфликт произошел во Львове на западе Украины между жителями и сотрудниками военкомата из-за силовой мобилизации, сообщило украинское издание "Страна.ua".

"На Украине настает время бунтов. В складывающихся реалиях свержение украинцами самозванца (Владимира) Зеленского равно завершению военного конфликта. Каждый день его пребывания у власти обходится украинскому народу в сотни жизней", - сказал Шеремет.

По его словам, Зеленский в угоду западным спонсорам создает предпосылки для эскалации конфликта.