Краткий пересказ от РИА ИИ
- Михаил Шеремет заявил, что на Украине пришло время бунтов, так как местное население осознало, что Владимир Зеленский из «слуги народа» превратился в «его палача».
- Во Львове произошел конфликт между жителями и сотрудниками военкомата из-за силовой мобилизации.
- По словам Шеремета, Зеленский создает предпосылки для эскалации конфликта в угоду западным спонсорам.
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет в разговоре с РИА Новости заявил, что на Украине пришло время бунтов, так как местное население осознало, что Владимир Зеленский из слуги народа превратился в его палача.
"На Украине настает время бунтов. В складывающихся реалиях свержение украинцами самозванца (Владимира) Зеленского равно завершению военного конфликта. Каждый день его пребывания у власти обходится украинскому народу в сотни жизней", - сказал Шеремет.
По его словам, Зеленский в угоду западным спонсорам создает предпосылки для эскалации конфликта.
"Зеленский из слуги народа превратился в его палача. А завершение конфликта для него является концом изобилия грязных барышей и трибуналом как главного террориста", - сказал депутат.