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В Госдуме заявили, что на Украине пришло время бунтов - РИА Новости, 11.07.2026
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07:26 11.07.2026 (обновлено: 09:48 11.07.2026)
В Госдуме заявили, что на Украине пришло время бунтов

Депутат ГД Шеремет: на Украине пришло время бунтов

© Фото : соцсетиБеспорядки во Львове
Беспорядки во Львове - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© Фото : соцсети
Беспорядки во Львове. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Михаил Шеремет заявил, что на Украине пришло время бунтов, так как местное население осознало, что Владимир Зеленский из «слуги народа» превратился в «его палача».
  • Во Львове произошел конфликт между жителями и сотрудниками военкомата из-за силовой мобилизации.
  • По словам Шеремета, Зеленский создает предпосылки для эскалации конфликта в угоду западным спонсорам.
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет в разговоре с РИА Новости заявил, что на Украине пришло время бунтов, так как местное население осознало, что Владимир Зеленский из слуги народа превратился в его палача.
Масштабный конфликт произошел во Львове на западе Украины между жителями и сотрудниками военкомата из-за силовой мобилизации, сообщило украинское издание "Страна.ua".
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"На Украине настает время бунтов. В складывающихся реалиях свержение украинцами самозванца (Владимира) Зеленского равно завершению военного конфликта. Каждый день его пребывания у власти обходится украинскому народу в сотни жизней", - сказал Шеремет.
По его словам, Зеленский в угоду западным спонсорам создает предпосылки для эскалации конфликта.
"Зеленский из слуги народа превратился в его палача. А завершение конфликта для него является концом изобилия грязных барышей и трибуналом как главного террориста", - сказал депутат.
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