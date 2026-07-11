Краткий пересказ от РИА ИИ Семья в Константиновке перевозила ребенка из одного района в другой, занося его в дом в хозяйственной сумке, чтобы скрыть от украинских властей.

Многие семьи, которые хотели выехать на территорию России, но не могли покинуть город через украинскую границу, прятали детей от принудительной эвакуации.

Украинские власти проводили принудительную эвакуацию детей совместно с волонтерами, и некоторые пожилые люди сообщали о нахождении детей.

ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Семья в Константиновке Донецкой Народной Республики до освобождения города от ВСУ перевозила ребенка из одного района в другой, занося его в дом в хозяйственной сумке, опасаясь, что соседи сообщат о нем украинским властям, проводившим принудительную эвакуацию детей, рассказала РИА Новости жительница города Елена Седашова.

По ее словам, многие семьи, которые хотели выехать на территорию России , но не могли покинуть город через украинскую границу, прятали детей от принудительной эвакуации, проводившейся украинскими полицейскими совместно с волонтерами. Седашова отметила, что некоторые пожилые соседки сообщали украинским властям о нахождении детей.

"У меня девчонка жила чуть в другом районе, где много многоэтажек, и она тоже сына своего вывозила, завозила в дорожной сумке, муж на плечах заносил его", - сказала беженка.

Она добавила, что скрывать ребенка в квартире было тяжело, поскольку дети из-за своей активности часто шумят.

Ранее жительница Константиновки Юлия Пономарева рассказала РИА Новости, что украинские власти платили жителям города около тысячи долларов за информацию о семьях, скрывавших детей от принудительной эвакуации.