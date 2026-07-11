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Жительница Константиновки рассказала, как семья прятала ребенка от ВСУ - РИА Новости, 11.07.2026
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07:22 11.07.2026
Жительница Константиновки рассказала, как семья прятала ребенка от ВСУ

Жительница Константиновки прятала ребенка от украинских силовиков в сумке

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкКонстантиновка
Константиновка - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Константиновка. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Семья в Константиновке перевозила ребенка из одного района в другой, занося его в дом в хозяйственной сумке, чтобы скрыть от украинских властей.
  • Многие семьи, которые хотели выехать на территорию России, но не могли покинуть город через украинскую границу, прятали детей от принудительной эвакуации.
  • Украинские власти проводили принудительную эвакуацию детей совместно с волонтерами, и некоторые пожилые люди сообщали о нахождении детей.
ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Семья в Константиновке Донецкой Народной Республики до освобождения города от ВСУ перевозила ребенка из одного района в другой, занося его в дом в хозяйственной сумке, опасаясь, что соседи сообщат о нем украинским властям, проводившим принудительную эвакуацию детей, рассказала РИА Новости жительница города Елена Седашова.
По ее словам, многие семьи, которые хотели выехать на территорию России, но не могли покинуть город через украинскую границу, прятали детей от принудительной эвакуации, проводившейся украинскими полицейскими совместно с волонтерами. Седашова отметила, что некоторые пожилые соседки сообщали украинским властям о нахождении детей.
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"У меня девчонка жила чуть в другом районе, где много многоэтажек, и она тоже сына своего вывозила, завозила в дорожной сумке, муж на плечах заносил его", - сказала беженка.
Она добавила, что скрывать ребенка в квартире было тяжело, поскольку дети из-за своей активности часто шумят.
Ранее жительница Константиновки Юлия Пономарева рассказала РИА Новости, что украинские власти платили жителям города около тысячи долларов за информацию о семьях, скрывавших детей от принудительной эвакуации.
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту России Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
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