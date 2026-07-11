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"Потерпел крах". СМИ рассказали, какой удар Украина нанесла по Западу - РИА Новости, 11.07.2026
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06:30 11.07.2026 (обновлено: 09:31 11.07.2026)
"Потерпел крах". СМИ рассказали, какой удар Украина нанесла по Западу

DT: из-за Украины НАТО не смогла создать армию, равную по силе ВС России

© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Из-за участия в украинском конфликте страны НАТО не сумели создать армию, способную противостоять российским войскам, пишет Daily Telegraph.
  • НАТО перенаправляет ценные военные ресурсы на Украину, что мешает реализации планов по усилению альянса.
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Из-за участия в украинском конфликте страны НАТО не сумели создать армию, способную противостоять российским войскам, пишет Daily Telegraph.
"НАТО оказалась вовлеченной в прокси-конфликт с Россией, что вынуждает альянс перенаправлять ценные военные ресурсы — финансовые и материальные — на Украину, которая превратилась в гигантскую печь, которая поглощает все, что в нее поступает, не продвигая при этом выгодную ситуацию по отношению к России", — говорится в статье.
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В результате планы по усилению альянса, как считают авторы статьи, пошли прахом.
"Внутри НАТО, включая США, нет ни одной национальной армии, которая могла бы одержать победу на современном поле боя с врагом уровня России. <…> Задача НАТО — создать и поддерживать современную армию, способную сражаться с современным противником, таким как Россия. В этом НАТО потерпела крах", — говорится в статье.
Москва не раз подчеркивала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, но его дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. В Кремле также подчеркивали, что Россия не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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