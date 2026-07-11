"Внутри НАТО, включая США, нет ни одной национальной армии, которая могла бы одержать победу на современном поле боя с врагом уровня России. <…> Задача НАТО — создать и поддерживать современную армию, способную сражаться с современным противником, таким как Россия. В этом НАТО потерпела крах", — говорится в статье.

Москва не раз подчеркивала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, но его дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. В Кремле также подчеркивали, что Россия не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.