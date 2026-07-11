Краткий пересказ от РИА ИИ
- Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что в интересах украинцев как можно быстрее заключить мир.
- По мнению Миршаймера, продолжение конфликта для Украины не имеет смысла, так как украинцы массово погибают и дело выглядит безнадежным.
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Поскольку для украинцев нет никакого смысла продолжать конфликт, в их интересах как можно быстрее заключить мир, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала.
"Я думаю, что в какой-то момент украинцы прекратят борьбу. Русские победят на поле боя. <…> Ведь с точки зрения Украины, продолжение этого конфликта не имеет абсолютно никакого смысла. <…> Украинцы массово погибают, и это, по сути, безнадежное дело", — отметил он.
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При этом Миршаймер выразил уверенность, что Запад спровоцировал конфликт вопреки интересам Украины.
"В сложившейся ситуации в интересах украинцев, причем уже долгое время, просто закрыть это дело и заключить максимально выгодную сделку. И, разумеется, чем дольше это продолжается, тем хуже для них будет сделка, которую они в конечном итоге все равно заключат. <…> Этот конфликт, с точки зрения интересов Украины, никогда не должен был начаться, и конечно, как только он начался, они должны были его прекратить", — пояснил профессор.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Киев уже сейчас сесть за стол переговоров.
Вместе с тем глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что Европа пытается всячески сдержать процесс дипломатического урегулирования на Украине. По его словам, Брюссель, в частности, побуждает Владимира Зеленского продолжать воевать до последнего украинца.
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