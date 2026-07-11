"Массово погибают". В США раскрыли, как украинцы хотят закончить конфликт

"В сложившейся ситуации в интересах украинцев, причем уже долгое время, просто закрыть это дело и заключить максимально выгодную сделку. И, разумеется, чем дольше это продолжается, тем хуже для них будет сделка, которую они в конечном итоге все равно заключат. <…> Этот конфликт, с точки зрения интересов Украины, никогда не должен был начаться, и конечно, как только он начался, они должны были его прекратить", — пояснил профессор.