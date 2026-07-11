"Стерли в пыль". В США забили тревогу из-за произошедшего в зоне СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что российские планирующие авиабомбы наносят наибольший урон армии Украины.

По словам Джонсона, у Украины дефицит личного состава, в то время как у России его избыток.

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Российские планирующие авиабомбы наносят наибольший урон армии Украины, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире Российские планирующие авиабомбы наносят наибольший урон армии Украины, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала

"Россия способна производить больше дронов, чем Украина , и использует их более широкий набор для ударов по позициям ВСУ . Но наибольшие разрушения и потери наносят планирующие бомбы. Это обычные стальные авиабомбы, к которым прикрепили крылья. Россияне сбрасывают их с расстояния примерно от 50 до 100 миль. <…> Их запускают по местам, где укрываются украинские военные, отбивая атаки, и здания буквально стираются в пыль", — отметил он.

При этом Джонсон указал на дефицит личного состава в редеющих рядах ВСУ.

"Украинская армия сильно сократилась. <…> И резервов больше у Украины нет. У России же, наоборот, избыток личного состава", — добавил эксперт.

По данным Минобороны, российские войска в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам в течение недели нанесли один массированный и шесть групповых ударов. При этом ВКС поразили авиабомбами ФАБ-500 насыпную переправу ВСУ и пункты временной дислокации и управления БПЛА.