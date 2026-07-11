Рейтинг@Mail.ru
"Стерли в пыль". В США забили тревогу из-за произошедшего в зоне СВО - РИА Новости, 11.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:43 11.07.2026 (обновлено: 09:21 11.07.2026)
"Стерли в пыль". В США забили тревогу из-за произошедшего в зоне СВО

Аналитик Джонсон: российские планирующие бомбы наносят наибольший ущерб ВСУ

© AP Photo / Vahid SalemiДым на месте удара
Дым на месте удара - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Дым на месте удара. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что российские планирующие авиабомбы наносят наибольший урон армии Украины.
  • По словам Джонсона, у Украины дефицит личного состава, в то время как у России его избыток.
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Российские планирующие авиабомбы наносят наибольший урон армии Украины, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.
"Россия способна производить больше дронов, чем Украина, и использует их более широкий набор для ударов по позициям ВСУ. Но наибольшие разрушения и потери наносят планирующие бомбы. Это обычные стальные авиабомбы, к которым прикрепили крылья. Россияне сбрасывают их с расстояния примерно от 50 до 100 миль. <…> Их запускают по местам, где укрываются украинские военные, отбивая атаки, и здания буквально стираются в пыль", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
Так вот Путин о чем: соцопрос на Украине объяснил скорый конец СВО
3 июля, 08:00
При этом Джонсон указал на дефицит личного состава в редеющих рядах ВСУ.
"Украинская армия сильно сократилась. <…> И резервов больше у Украины нет. У России же, наоборот, избыток личного состава", — добавил эксперт.
По данным Минобороны, российские войска в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам в течение недели нанесли один массированный и шесть групповых ударов. При этом ВКС поразили авиабомбами ФАБ-500 насыпную переправу ВСУ и пункты временной дислокации и управления БПЛА.
За семь дней противник потерял 9940 военнослужащих и 490 единиц военной автомобильной техники.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
Апокалипсис в Киеве: Украина ответила за преступления режима
2 июля, 16:34
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияЛарри ДжонсонВооруженные силы УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Воздушно-космические силы России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала