Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что российские планирующие авиабомбы наносят наибольший урон армии Украины.
- По словам Джонсона, у Украины дефицит личного состава, в то время как у России его избыток.
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Российские планирующие авиабомбы наносят наибольший урон армии Украины, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.
"Россия способна производить больше дронов, чем Украина, и использует их более широкий набор для ударов по позициям ВСУ. Но наибольшие разрушения и потери наносят планирующие бомбы. Это обычные стальные авиабомбы, к которым прикрепили крылья. Россияне сбрасывают их с расстояния примерно от 50 до 100 миль. <…> Их запускают по местам, где укрываются украинские военные, отбивая атаки, и здания буквально стираются в пыль", — отметил он.
При этом Джонсон указал на дефицит личного состава в редеющих рядах ВСУ.
"Украинская армия сильно сократилась. <…> И резервов больше у Украины нет. У России же, наоборот, избыток личного состава", — добавил эксперт.
По данным Минобороны, российские войска в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам в течение недели нанесли один массированный и шесть групповых ударов. При этом ВКС поразили авиабомбами ФАБ-500 насыпную переправу ВСУ и пункты временной дислокации и управления БПЛА.
За семь дней противник потерял 9940 военнослужащих и 490 единиц военной автомобильной техники.