Глава Eni назвал возобновление обмена ударами между США и Ираном ожидаемым

Краткий пересказ от РИА ИИ Генеральный директор итальянской нефтегазовой группы Eni Клаудио Дескальци заявил, что возобновление боевых действий между США и Ираном было ожидаемым.

Он назвал возобновление конфликта хроникой предсказанного события.

РИМ, 11 июл - РИА Новости. Возобновление боевых действий между США и Ираном было ожидаемым, о чем свидетельствовало резкое сокращение судоходства через Ормузский пролив, заявил генеральный директор итальянской нефтегазовой группы Eni Клаудио Дескальци.

Журналист Axios Барак Равид в субботу со ссылкой на американских чиновников утверждал, что США требуют от Ирана в этот же день признать Ормузский пролив открытым и пообещать прекратить удары по коммерческим судам.

"С 18 июня, после подписания соглашения (между США и Ираном – ред.), через Ормузский пролив ежедневно проходило всего 15 судов, что составляет 29% от довоенного транзита, это практически ничего. Затем, с 4 июля, Дня независимости Америки, количество проходов сократилось более чем вдвое: всего восемь в день. Стало ясно, что ситуация не разрешается", - заявил Дескальци.

По его словам, цифры говорят сами за себя: только за период с марта, когда начались удары по Ирану, по конец мая мировые запасы нефти сократились на 350 миллионов баррелей. Речь идет прежде всего о государственных резервах стран ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития), а также о так называемых запасах on water - нефти, находящейся в морской транспортировке.

Использование этих запасов позволило сгладить колебания цен, благодаря чему они оставались под контролем.

"Однако очевидно, что, если Ормузский пролив останется закрытым, нас могут ожидать непростые моменты", - подчеркнул Дескальци.

Ранее телеканал CBS со ссылкой на неназванных чиновников сообщал, что президент США Дональд Трамп поручил своей команде переговорщиков продолжить переговоры с Ираном, они должны состояться в Омане в субботу.

Иранские власти в начале июня сообщали о разработке нового правового порядка в Ормузском проливе, отмечая, что этот процесс проходит в координации с другой прибрежной страной - Оманом. Глава МИД ИРИ Аббас Аракчи заявлял, что Ормузский пролив годами был открыт для бесплатного прохода судов, но ситуация после нападения США и Израиля на Иран больше никогда не будет прежней.