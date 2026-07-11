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Глава Eni назвал возобновление обмена ударами между США и Ираном ожидаемым - РИА Новости, 11.07.2026
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18:49 11.07.2026
Глава Eni назвал возобновление обмена ударами между США и Ираном ожидаемым

Дескальци: возобновление обмена ударами между США и Ираном было ожидаемым

© AP Photo / Ryan MurphyФлаг США виден сквозь флаг Ирана
Флаг США виден сквозь флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© AP Photo / Ryan Murphy
Флаг США виден сквозь флаг Ирана. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генеральный директор итальянской нефтегазовой группы Eni Клаудио Дескальци заявил, что возобновление боевых действий между США и Ираном было ожидаемым.
  • Он назвал возобновление конфликта хроникой предсказанного события.
РИМ, 11 июл - РИА Новости. Возобновление боевых действий между США и Ираном было ожидаемым, о чем свидетельствовало резкое сокращение судоходства через Ормузский пролив, заявил генеральный директор итальянской нефтегазовой группы Eni Клаудио Дескальци.
"Мы все верили, что США и Иран нашли решение конфликта. В действительности же возобновление войны - это хроника предсказанного события", - сказал глава энергетического гиганта в интервью деловой газете Sole 24 Ore.
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Журналист Axios Барак Равид в субботу со ссылкой на американских чиновников утверждал, что США требуют от Ирана в этот же день признать Ормузский пролив открытым и пообещать прекратить удары по коммерческим судам.
"С 18 июня, после подписания соглашения (между США и Ираном – ред.), через Ормузский пролив ежедневно проходило всего 15 судов, что составляет 29% от довоенного транзита, это практически ничего. Затем, с 4 июля, Дня независимости Америки, количество проходов сократилось более чем вдвое: всего восемь в день. Стало ясно, что ситуация не разрешается", - заявил Дескальци.
По его словам, цифры говорят сами за себя: только за период с марта, когда начались удары по Ирану, по конец мая мировые запасы нефти сократились на 350 миллионов баррелей. Речь идет прежде всего о государственных резервах стран ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития), а также о так называемых запасах on water - нефти, находящейся в морской транспортировке.
Использование этих запасов позволило сгладить колебания цен, благодаря чему они оставались под контролем.
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"Однако очевидно, что, если Ормузский пролив останется закрытым, нас могут ожидать непростые моменты", - подчеркнул Дескальци.
Ранее телеканал CBS со ссылкой на неназванных чиновников сообщал, что президент США Дональд Трамп поручил своей команде переговорщиков продолжить переговоры с Ираном, они должны состояться в Омане в субботу.
Иранские власти в начале июня сообщали о разработке нового правового порядка в Ормузском проливе, отмечая, что этот процесс проходит в координации с другой прибрежной страной - Оманом. Глава МИД ИРИ Аббас Аракчи заявлял, что Ормузский пролив годами был открыт для бесплатного прохода судов, но ситуация после нападения США и Израиля на Иран больше никогда не будет прежней.
Власти Ирана подчеркивали, что планируют взимать плату за предоставление услуг, связанных с безопасным передвижением судов через водный маршрут, при этом, отмечали в Тегеране, плата не является пошлиной. После достижения меморандума с США Иран 18 июня обязался в течение 60 дней не брать с судов каких-либо денег.
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