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"Это угроза". На Западе забили тревогу после сегодняшнего удара ВС России - РИА Новости, 11.07.2026
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23:08 11.07.2026 (обновлено: 23:17 11.07.2026)
"Это угроза". На Западе забили тревогу после сегодняшнего удара ВС России

L’AntiDiplomatico: сегодняшний удар ВС России по Украине был сигналом для Запада

© REUTERS / Vladyslav SodelДым над Киевом
Дым над Киевом - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© REUTERS / Vladyslav Sodel
Дым над Киевом
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сообщение Министерства обороны России о сегодняшнем ударе по военным целям в Киеве и других городах развеяло все иллюзии Запада об системе ПВО на Украине, пишет L’AntiDiplomatico.
  • По мнению автора публикации, сегодняшнее сообщение Минобороны стало четким предупреждением для западных доноров Киева.
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Сообщение Министерства обороны России о сегодняшнем ударе по военным целям в Киеве и других городах развеяло все иллюзии Запада о системе ПВО на Украине, пишет L’AntiDiplomatico.
"Риторика Москвы <…> сегодня стала более резкой. Кремль уже давно повторяет, что поставки западного оружия не изменят баланс сил на поле боя. Но теперь это заявление обретает характер конкретной угрозы", — говорится в публикации.
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Издание обратило внимание на слова ведомства о том, что российское оружие способно "преодолевать любые средства противовоздушной или противоракетной обороны, предоставленные Зеленскому западными спонсорами", отметив, что именно они разрушают иллюзию о том, что Киев располагает эффективной системой ПВО.
По мнению автора публикации, сегодняшнее сообщение Минобороны стало четким предупреждением для западных доноров Киева.
Прошедшей ночью ВС России нанесли удары по военным целям в Киеве и Одесской области. В столице Украины были поражены предприятия, задействованные в производстве и хранении беспилотников большой и средней дальности, а на юге — объекты портовой инфраструктуры.
Позднее Минобороны сообщило, что сегодняшние удары по объектам ВПК подтвердили способность Вооруженных сил России гарантированно поражать любые цели на всей территории Украины.
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