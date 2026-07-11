ВС России поразили предприятия военной промышленности в Киеве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате ночного удара ВС РФ поражены предприятия ВПК в Киеве.
- Также поражены объекты портовой инфраструктуры в Одессе, Черноморске и Измаиле Одесской области.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Предприятия ВПК в Киеве и объекты портовой инфраструктуры в Одесской области поражены в результате ночного удара ВС РФ, сообщило в субботу Минобороны России.
По информации МО РФ, в ночь на субботу российской армией нанесены групповые удары высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами.
"В результате поражены предприятия украинской военной промышленности в городе Киев, задействованные в производстве и хранении беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности, а также объекты портовой инфраструктуры в Одессе, Черноморске и Измаиле Одесской области", - говорится в сообщении.
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