В Твери потушили пожар на нефтебазе

КУРСК, 11 июл - РИА Новости. Возникший девятого июля пожар на тверской нефтебазе полностью ликвидирован, сообщил в субботу врио губернатора Тверской области Виталий Королев.

Королев добавил, что "тушение позади, но бдительности мы не теряем, "контроль за ситуацией на объекте продолжится".