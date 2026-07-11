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В Твери потушили пожар на нефтебазе - РИА Новости, 11.07.2026
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10:37 11.07.2026 (обновлено: 11:35 11.07.2026)
В Твери потушили пожар на нефтебазе

Королев: в Твери потушили пожар на нефтебазе после атаки БПЛА

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пожар на Тверской нефтебазе, возникший 9 июля в результате отражения атаки вражеского беспилотника, полностью ликвидирован.
  • Врио губернатора Тверской области Виталий Королев отметил, что контроль за ситуацией на объекте продолжится.
КУРСК, 11 июл - РИА Новости. Возникший девятого июля пожар на тверской нефтебазе полностью ликвидирован, сообщил в субботу врио губернатора Тверской области Виталий Королев.
Ранее Королев сообщал, что в Твери произошло возгорание одного из резервуаров предприятия "Тверская нефтебаза".
«
"Пожар на тверской нефтебазе, возникший в результате отражения атаки вражеского беспилотника, полностью ликвидирован. Двое суток напряженной, опасной работы завершились результатом, опасности больше нет", - сообщил Королев в своем канале на платформе "Макс".
Королев добавил, что "тушение позади, но бдительности мы не теряем, "контроль за ситуацией на объекте продолжится".
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ПроисшествияТверьРоссияВиталий Королев
 
 
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