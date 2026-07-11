В Твери потушили пожар на нефтебазе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пожар на Тверской нефтебазе, возникший 9 июля в результате отражения атаки вражеского беспилотника, полностью ликвидирован.
- Врио губернатора Тверской области Виталий Королев отметил, что контроль за ситуацией на объекте продолжится.
КУРСК, 11 июл - РИА Новости. Возникший девятого июля пожар на тверской нефтебазе полностью ликвидирован, сообщил в субботу врио губернатора Тверской области Виталий Королев.
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"Пожар на тверской нефтебазе, возникший в результате отражения атаки вражеского беспилотника, полностью ликвидирован. Двое суток напряженной, опасной работы завершились результатом, опасности больше нет", - сообщил Королев в своем канале на платформе "Макс".
Королев добавил, что "тушение позади, но бдительности мы не теряем, "контроль за ситуацией на объекте продолжится".