В Варшаве создадут стену памяти жертв Волынской резни, заявил Туск

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о планах создать в Варшаве стену памяти жертв Волынской резни.
- Он подчеркнул, что на Украине жертвы Волыни и другие польские жертвы военных конфликтов ХХ века не были достойно похоронены.
- Одиннадцатое июля считается кульминацией событий 1943 года, известных как Волынская резня, когда украинские националисты атаковали порядка 150 польских деревень.
ВАРШАВА, 11 июл – РИА Новости. Стену памяти жертв Волынской резни создадут в Варшаве, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в видеообращении по случаю годовщины "кровавого воскресенья" - массового убийства поляков украинскими националистами в 1943 году.
"Мы хотим сохранить память о каждом из них. По имени и фамилии. Поэтому в Варшаве появится стена памяти с вечным огнем и фамилиями каждой идентифицированной жертвы", - отметил он в видеообращении, опубликованном в социальной сети Х.
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"Наш долг перед жертвами, а также путь к преодолению болезненного прошлого ради лучшего будущего — это правда. А правда означает установление личности и объявление виновных, это безоговорочное осуждение этого преступления. Правда — это память о каждой жертве и место их захоронения. Убитые не могут оставаться безымянными", - сказал он, назвав события тех дней геноцидом, совершенным украинскими националистами против поляков и польских граждан других национальностей из Речи Посполитой.
Одиннадцатое июля считается кульминацией событий 1943 года, которые называют Волынской резней. В этот день украинские националисты атаковали одновременно порядка 150 польских деревень. Польские историки расценивают Волынскую резню как геноцид и этническую чистку и заявляют о гибели, по разным данным, от 100 тысяч до 130 тысяч человек.
Вопрос трактования Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* являются одними из самых сложных вопросов в отношениях Польши и Украины.
Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской Республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской Республики.
* Запрещенная в РФ террористическая организация.