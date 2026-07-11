В Варшаве создадут стену памяти жертв Волынской резни, заявил Туск

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"Наш долг перед жертвами, а также путь к преодолению болезненного прошлого ради лучшего будущего — это правда. А правда означает установление личности и объявление виновных, это безоговорочное осуждение этого преступления. Правда — это память о каждой жертве и место их захоронения. Убитые не могут оставаться безымянными", - сказал он, назвав события тех дней геноцидом, совершенным украинскими националистами против поляков и польских граждан других национальностей из Речи Посполитой.