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ЦИК принял у Партии прямой демократии документы для участия в выборах в ГД - РИА Новости, 11.07.2026
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Выборы в Государственную думу
 
10:11 11.07.2026 (обновлено: 10:34 11.07.2026)
ЦИК принял у Партии прямой демократии документы для участия в выборах в ГД

ЦИК принял у Партии прямой демократии документы для участия в выборах в Госдуму

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСдача документов кандидатами от партии "Партия прямой демократии" в депутаты Госдумы РФ девятого созыва
Сдача документов кандидатами от партии Партия прямой демократии в депутаты Госдумы РФ девятого созыва - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Сдача документов кандидатами от партии "Партия прямой демократии" в депутаты Госдумы РФ девятого созыва
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ЦИК России приняла у Партии прямой демократии документы для заверения списков кандидатов на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва.
  • Партия 3 июля провела предвыборный съезд, на котором был утвержден федеральный список кандидатов из 40 региональных групп.
  • Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Госдумы девятого созыва на 20 сентября 2026 года.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России в субботу приняла у Партии прямой демократии документы для заверения списков кандидатов на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва, передает корреспондент РИА Новости.
Делегация Партии прямой демократии прибыла в Центризбирком России в субботу во главе с председателем Татьяной Колнауз. Документы у партии принял член ЦИК России Евгений Шевченко.
Партия 3 июля провела предвыборный съезд, в ходе которого был утвержден федеральный список кандидатов для участия в выборах депутатов Госдумы девятого созыва из 40 региональных групп. От формирования общефедеральной части списка Партия прямой демократии отказалась.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Госдумы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
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