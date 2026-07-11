Рейтинг@Mail.ru
ЦИК заверил списки кандидатов Партии пенсионеров на выборы в Госдуму - РИА Новости, 11.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Единый день голосования в России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
 
17:29 11.07.2026
ЦИК заверил списки кандидатов Партии пенсионеров на выборы в Госдуму

ЦИК РФ заверил списки кандидатов Партии пенсионеров на выборы в Госдуму

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Центральная избирательная комиссия России заверила федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы девятого созыва и список кандидатов по одномандатным округам от Партии пенсионеров.
  • Постановления о заверении списков были приняты членами Центризбиркома на заседании единогласно.
  • ЦИК принял документы Партии пенсионеров 5 июля и сообщил о выявленных недочетах на заседании 7 июля.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России заверила федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы девятого созыва и список кандидатов по одномандатным округам Партии пенсионеров, решение приняли члены ЦИК на заседании.
В субботу на заседании члены Центризбиркома приняли постановления о заверении федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы РФ девятого созыва, выдвинутого Партией пенсионеров, а также о заверении списка кандидатов в депутаты, выдвинутых от партии по одномандатным избирательным округам.
Выборы в Государственную думу - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
Выборы в Государственную думу 2026 года: когда и как будут проходить
22 июня, 13:16
"Принято единогласно", - сказала председатель ЦИК России Элла Памфилова после принятия соответствующих постановлений.
Центральная избирательная комиссия России приняла документы Партии пенсионеров для заверения списков кандидатов на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва 5 июля. В ходе заседания 7 июля ЦИК сообщил представителям партии о выявленных недочетах.
На съезде 26 июня партия утвердила свою предвыборную программу. Председатель Партии пенсионеров отмечал, что партия ставит задачу в этом году стать парламентской.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Госдумы девятого созыва на 20 сентября. Глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
Председатель ЦИК России Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
На выборах в Госдуму в бюллетенях будет не более 11 партий
10 июля, 10:28
 
Выборы в Государственную думуОбществоРоссияВладимир ПутинЭлла ПамфиловаГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала