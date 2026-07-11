ЦИК заверил списки кандидатов Партии пенсионеров на выборы в Госдуму

Краткий пересказ от РИА ИИ Центральная избирательная комиссия России заверила федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы девятого созыва и список кандидатов по одномандатным округам от Партии пенсионеров.

Постановления о заверении списков были приняты членами Центризбиркома на заседании единогласно.

ЦИК принял документы Партии пенсионеров 5 июля и сообщил о выявленных недочетах на заседании 7 июля.

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России заверила федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы девятого созыва и список кандидатов по одномандатным округам Партии пенсионеров, решение приняли члены ЦИК на заседании.

В субботу на заседании члены Центризбиркома приняли постановления о заверении федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы РФ девятого созыва, выдвинутого Партией пенсионеров, а также о заверении списка кандидатов в депутаты, выдвинутых от партии по одномандатным избирательным округам.

"Принято единогласно", - сказала председатель ЦИК России Элла Памфилова после принятия соответствующих постановлений.

Центральная избирательная комиссия России приняла документы Партии пенсионеров для заверения списков кандидатов на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва 5 июля. В ходе заседания 7 июля ЦИК сообщил представителям партии о выявленных недочетах.

На съезде 26 июня партия утвердила свою предвыборную программу. Председатель Партии пенсионеров отмечал, что партия ставит задачу в этом году стать парламентской.