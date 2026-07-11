СМИ: глава ФБР обсудил с Трампом расследование утечек о новом самолете

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава ФБР Кэш Патель обсудил с чиновниками Белого дома и президентом Дональдом Трампом расследование утечек информации о проблемах с безопасностью нового самолета Air Force One.

Журналисты газеты New York Times получили повестки в суд после публикации статьи о возможностях нового президентского самолета.

Президент Дональд Трамп был раздражен публикациями о проблемах с безопасностью подаренного Катаром самолета.

ВАШИНГТОН, 11 июл - РИА Новости. Глава Федерального бюро расследований США Кэш Патель в пятницу обсудил расследование утечек о новом самолете президента США Дональда Трампа с чиновниками Белого дома и с американским лидером, передает телеканал Глава Федерального бюро расследований США Кэш Патель в пятницу обсудил расследование утечек о новом самолете президента США Дональда Трампа с чиновниками Белого дома и с американским лидером, передает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Ранее газета New York Times заявила, что ее журналисты получили повестки в суд после того, как издание опубликовало статью о возможностях нового Air Force One, полученного в подарок от Катара

"Судебные повестки были вручены после того, как в пятницу директор ФБР Кэш Патель встретился в Белом доме с чиновниками для обсуждения расследования бюро, касающегося утечек информации о проблемах с безопасностью нового президентского самолета Air Force One", - говорится на сайте телеканала.

По информации CNN, Патель также обсудил ход расследования с президентом Дональдом Трампом по телефону.

"Трамп был крайне раздражен публикациями о проблемах с безопасностью подаренного Катаром президентского самолета стоимостью 400 миллионов долларов", - утверждает канал.

Американский лидер был недоволен тем, что информация о неспособности самолета совершить прямой перелет из Турции, где проходил саммит НАТО, стала достоянием общественности, сообщает CNN.

Ранее New York Times опубликовала статью, в которой сообщила, что новый американский борт номер один обладает меньшими возможностями по сравнению с прежним.

В мае 2025 года королевская семья Катара подарила Трампу Boeing 747-8 стоимостью 400 миллионов долларов. Президент США принял подарок с целью переоборудовать в "борт номер один", хотя до сих пор продолжал летать на старом.