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СМИ: глава ФБР обсудил с Трампом расследование утечек о новом самолете - РИА Новости, 11.07.2026
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19:53 11.07.2026
СМИ: глава ФБР обсудил с Трампом расследование утечек о новом самолете

CNN: глава ФБР Патель обсудил с чиновниками Белого дома расследование утечек

© AP Photo / Matt RourkeГлава ФБР Кэш Патель
Глава ФБР Кэш Патель - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© AP Photo / Matt Rourke
Глава ФБР Кэш Патель. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава ФБР Кэш Патель обсудил с чиновниками Белого дома и президентом Дональдом Трампом расследование утечек информации о проблемах с безопасностью нового самолета Air Force One.
  • Журналисты газеты New York Times получили повестки в суд после публикации статьи о возможностях нового президентского самолета.
  • Президент Дональд Трамп был раздражен публикациями о проблемах с безопасностью подаренного Катаром самолета.
ВАШИНГТОН, 11 июл - РИА Новости. Глава Федерального бюро расследований США Кэш Патель в пятницу обсудил расследование утечек о новом самолете президента США Дональда Трампа с чиновниками Белого дома и с американским лидером, передает телеканал CNN со ссылкой на источники.
Ранее газета New York Times заявила, что ее журналисты получили повестки в суд после того, как издание опубликовало статью о возможностях нового Air Force One, полученного в подарок от Катара.
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"Судебные повестки были вручены после того, как в пятницу директор ФБР Кэш Патель встретился в Белом доме с чиновниками для обсуждения расследования бюро, касающегося утечек информации о проблемах с безопасностью нового президентского самолета Air Force One", - говорится на сайте телеканала.
По информации CNN, Патель также обсудил ход расследования с президентом Дональдом Трампом по телефону.
"Трамп был крайне раздражен публикациями о проблемах с безопасностью подаренного Катаром президентского самолета стоимостью 400 миллионов долларов", - утверждает канал.
Американский лидер был недоволен тем, что информация о неспособности самолета совершить прямой перелет из Турции, где проходил саммит НАТО, стала достоянием общественности, сообщает CNN.
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Ранее New York Times опубликовала статью, в которой сообщила, что новый американский борт номер один обладает меньшими возможностями по сравнению с прежним.
В мае 2025 года королевская семья Катара подарила Трампу Boeing 747-8 стоимостью 400 миллионов долларов. Президент США принял подарок с целью переоборудовать в "борт номер один", хотя до сих пор продолжал летать на старом.
На прошлой неделе американский лидер официально представил Boeing 747, который получил окраску в красном, белом, синем и золотом цветах, а также обновленный интерьер.
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