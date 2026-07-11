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Трамп заявил, что прошел медосмотр с идеальными результатами - РИА Новости, 11.07.2026
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19:34 11.07.2026 (обновлено: 19:44 11.07.2026)
Трамп заявил, что прошел медосмотр с идеальными результатами

Трамп заявил об идеальном прохождении медосмотра и когнитивного теста

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп заявил, что прошел медосмотр в больнице Уолтера Рида с идеальными результатами.
  • Трамп заявил, что он единственный президент, который проходил когнитивный тест трижды и каждый раз справлялся с ним блестяще.
ВАШИНГТОН, 11 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что только что прошел медосмотр с идеальными результатами, в том числе тест на когнитивные способности.
"Я только что идеально прошел медосмотр в больнице Уолтера Рида, я делаю это каждые полгода, и я запросил еще один когнитивный тест. Я единственный президент, который проходил такой тест трижды, и каждый раз блестяще справился с ним, ответил правильно на все вопросы", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
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