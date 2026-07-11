Трамп заявил, что прошел медосмотр с идеальными результатами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Трамп заявил, что прошел медосмотр в больнице Уолтера Рида с идеальными результатами.
- Трамп заявил, что он единственный президент, который проходил когнитивный тест трижды и каждый раз справлялся с ним блестяще.
ВАШИНГТОН, 11 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что только что прошел медосмотр с идеальными результатами, в том числе тест на когнитивные способности.
"Я только что идеально прошел медосмотр в больнице Уолтера Рида, я делаю это каждые полгода, и я запросил еще один когнитивный тест. Я единственный президент, который проходил такой тест трижды, и каждый раз блестяще справился с ним, ответил правильно на все вопросы", - написал Трамп в соцсети Truth Social.