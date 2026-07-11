Трамп заявил о тысяче ракет, нацеленных на Иран

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент США Дональд Трамп заявил, что тысяча ракет приведена в режим боеготовности и наведена на Иран на случай, если его попытаются убить.

Трамп заявил, что американским военным уже был дан приказ, и они готовы полностью уничтожить Иран.

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что тысяча ракет уже приведена в режим боеготовности и наведена на Иран на случай, если его попытаются убить.

Десятого июля Трамп , который до этого сообщал о якобы имеющихся планах иранцев совершить покушение на него, заявил, что приказал бомбить Иран с невиданной силой, если с ним самим что-то случится.

"Тысяча ракет в режиме полной боеготовности нацелены на Исламскую Республику Иран, еще тысячи последуют за ними, если иранское правительство приведет свою угрозу, озвученную во многих уголках Земли, в действие - убить или попытаться убить действующего президента Соединенных Штатов Америки, в данном случае меня", - написал президент в соцсети Truth Social

Трамп заявил, что американским военным уже был дан приказ, и они готовы полностью уничтожить Иран.

Как ранее сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники, Израиль поделился с США разведданными, которые якобы указывают на планы иранцев совершить покушение на Трампа. В марте посол Ирана в России Казем Джалали в интервью РИА Новости опровергал заявление, что в Тегеране готовили покушения на Трампа.