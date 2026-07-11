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Трамп заявил о тысяче ракет, нацеленных на Иран - РИА Новости, 11.07.2026
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06:49 11.07.2026
Трамп заявил о тысяче ракет, нацеленных на Иран

Трамп заявил о тысяче ракет, нацеленных на Иран на случай покушения на него

© REUTERS / Stoyan NenovПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© REUTERS / Stoyan Nenov
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что тысяча ракет приведена в режим боеготовности и наведена на Иран на случай, если его попытаются убить.
  • Трамп заявил, что американским военным уже был дан приказ, и они готовы полностью уничтожить Иран.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что тысяча ракет уже приведена в режим боеготовности и наведена на Иран на случай, если его попытаются убить.
Десятого июля Трамп, который до этого сообщал о якобы имеющихся планах иранцев совершить покушение на него, заявил, что приказал бомбить Иран с невиданной силой, если с ним самим что-то случится.
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"Тысяча ракет в режиме полной боеготовности нацелены на Исламскую Республику Иран, еще тысячи последуют за ними, если иранское правительство приведет свою угрозу, озвученную во многих уголках Земли, в действие - убить или попытаться убить действующего президента Соединенных Штатов Америки, в данном случае меня", - написал президент в соцсети Truth Social.
Трамп заявил, что американским военным уже был дан приказ, и они готовы полностью уничтожить Иран.
Как ранее сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники, Израиль поделился с США разведданными, которые якобы указывают на планы иранцев совершить покушение на Трампа. В марте посол Ирана в России Казем Джалали в интервью РИА Новости опровергал заявление, что в Тегеране готовили покушения на Трампа.
Трамп в четверг заявил, что вероятность его гибели на посту составляет 5,2%. По словам американского лидера, он является "целью номер один" для Ирана. На этом фоне, как заявил американский лидер порталу Axios, лидер Израиля Биньямин Нетаньяху попросил встретиться с ним в Белом доме.
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В миреИранСШАИзраильДональд ТрампКазем ДжалалиБиньямин НетаньяхуВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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