Трамп обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии переговоры с Ираном

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.
- В ходе разговора обсуждались переговоры между США и Ираном, а также важность обеспечения безопасности судоходства и морских путей в регионе.
ДОХА, 11 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии переговоры между США и Ираном, передает саудовское государственное агентство новостей SPA.
"Королевское высочество принц Мухаммед бен Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд, наследный принц и премьер-министр, провел сегодня телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом... Обсуждались текущие события в регионе, включая переговоры между Соединенными Штатами и Исламской Республикой Иран", - отметило агентство.
По информации агентства, стороны заявили о важности обеспечения безопасности судоходства и морских путей, а также о необходимости поддержки любых усилий для достижения безопасности и стабильности в регионе.