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Трамп обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии переговоры с Ираном - РИА Новости, 11.07.2026
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02:26 11.07.2026
Трамп обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии переговоры с Ираном

Трамп обсудил с саудовским кронпринцем переговоры с Ираном и события в регионе

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.
  • В ходе разговора обсуждались переговоры между США и Ираном, а также важность обеспечения безопасности судоходства и морских путей в регионе.
ДОХА, 11 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии переговоры между США и Ираном, передает саудовское государственное агентство новостей SPA.
"Королевское высочество принц Мухаммед бен Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд, наследный принц и премьер-министр, провел сегодня телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом... Обсуждались текущие события в регионе, включая переговоры между Соединенными Штатами и Исламской Республикой Иран", - отметило агентство.
По информации агентства, стороны заявили о важности обеспечения безопасности судоходства и морских путей, а также о необходимости поддержки любых усилий для достижения безопасности и стабильности в регионе.
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