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Трамп поручил переговорщикам продолжить переговоры с Ираном, пишут СМИ - РИА Новости, 11.07.2026
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00:35 11.07.2026 (обновлено: 00:41 11.07.2026)
Трамп поручил переговорщикам продолжить переговоры с Ираном, пишут СМИ

CBS: Трамп поручил команде переговорщиков продолжить переговоры с Ираном

© REUTERS / Umit BektasПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© REUTERS / Umit Bektas
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп поручил своей команде переговорщиков продолжить переговоры с Ираном в Омане в субботу.
  • США угрожают использовать военные и экономические рычаги давления, если Иран продолжит совершать «враждебные действия».
ВАШИНГТОН, 11 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поручил своей команде переговорщиков продолжить переговоры с Ираном, они должны состояться в Омане в субботу, сообщает телеканал CBS со ссылкой на неназванных чиновников.
"Президент Трамп поручил своей команде во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, зятем президента Джаредом Кушнером, специальным посланником Стивом Уиткоффом и госсекретарем Марко Рубио продолжить переговоры. Переговоры должны состояться в Омане в субботу", – говорится в публикации.
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Там же отмечается, что США ответят, используя военные и экономические рычаги давления, если Иран продолжит совершать "враждебные действия".
Трамп, по данным издания, дает переговорщикам пространство и время для заключения сделки, но последнего у них не так уж много.
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