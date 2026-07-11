Трамп поручил переговорщикам продолжить переговоры с Ираном, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп поручил своей команде переговорщиков продолжить переговоры с Ираном в Омане в субботу.
- США угрожают использовать военные и экономические рычаги давления, если Иран продолжит совершать «враждебные действия».
ВАШИНГТОН, 11 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поручил своей команде переговорщиков продолжить переговоры с Ираном, они должны состояться в Омане в субботу, сообщает телеканал CBS со ссылкой на неназванных чиновников.
"Президент Трамп поручил своей команде во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, зятем президента Джаредом Кушнером, специальным посланником Стивом Уиткоффом и госсекретарем Марко Рубио продолжить переговоры. Переговоры должны состояться в Омане в субботу", – говорится в публикации.
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Там же отмечается, что США ответят, используя военные и экономические рычаги давления, если Иран продолжит совершать "враждебные действия".
Трамп, по данным издания, дает переговорщикам пространство и время для заключения сделки, но последнего у них не так уж много.