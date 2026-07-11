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Даниил Медведев завершил сотрудничество с тренером - РИА Новости Спорт, 11.07.2026
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Теннис
 
19:27 11.07.2026 (обновлено: 19:47 11.07.2026)
Даниил Медведев завершил сотрудничество с тренером

Даниил Медведев завершил сотрудничество с тренером Юханссоном

© AP Photo / Andrew MedichiniДаниил Медведев
Даниил Медведев - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© AP Photo / Andrew Medichini
Даниил Медведев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский теннисист Даниил Медведев завершил сотрудничество со шведским тренером Томасом Юханссоном.
  • В конце августа 2025 года Даниил Медведев расстался с французским тренером Жилем Сервара, с которым работал с 2017 года.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Российский теннисист Даниил Медведев завершил сотрудничество со шведским тренером Томасом Юханссоном, сообщает канал "Больше", амбассадором которого он является.
В конце августа 2025 года экс-первая ракетка мира Медведев расстался с французским тренером Жилем Сервара, с которым работал с 2017 года. После этого россиянин начал сотрудничать с Юханссоном.
Под руководством шведского специалиста Медведев выиграл турниры в Алма-Ате, Брисбене и Дубае. В настоящее время 30-летний россиянин занимает девятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Он завершил выступление на Уимблдоне в третьем круге. Лучшим результатом Медведева на турнирах Большого шлема является победа на US Open - 2021.
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