Даниил Медведев завершил сотрудничество с тренером

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский теннисист Даниил Медведев завершил сотрудничество со шведским тренером Томасом Юханссоном.
- В конце августа 2025 года Даниил Медведев расстался с французским тренером Жилем Сервара, с которым работал с 2017 года.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Российский теннисист Даниил Медведев завершил сотрудничество со шведским тренером Томасом Юханссоном, сообщает канал "Больше", амбассадором которого он является.
В конце августа 2025 года экс-первая ракетка мира Медведев расстался с французским тренером Жилем Сервара, с которым работал с 2017 года. После этого россиянин начал сотрудничать с Юханссоном.
Под руководством шведского специалиста Медведев выиграл турниры в Алма-Ате, Брисбене и Дубае. В настоящее время 30-летний россиянин занимает девятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Он завершил выступление на Уимблдоне в третьем круге. Лучшим результатом Медведева на турнирах Большого шлема является победа на US Open - 2021.