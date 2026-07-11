В Минпросвещения определили допустимое время просмотра телевизора детьми

Краткий пересказ от РИА ИИ Минпросвещения России определило допустимое время просмотра телевизора детьми.

Время просмотра зависит от возраста ребенка: от 30 минут в день для детей трех-семи лет до трех часов для подростков 14-18 лет с перерывами каждый час.

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Минпросвещения России определило допустимое время просмотра телевизора детьми, следует из письма ведомства, с которым ознакомилось РИА Новости.

Из рекомендацими следует, что телевизор обычно располагается дальше от глаз, чем экран компьютера, поэтому вред для зрения меньше. Однако это не значит, что можно сидеть перед экраном часами.

Так, в возрасте трех-семи лет просмотр телевизора должен быть ограничен 30 минутами в день, в восемь-десять лет ребенок может потратить на просмотр мультфильма по телевизору около часа.