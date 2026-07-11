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Власти назвали причину взрывов под Тегераном - РИА Новости, 11.07.2026
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10:22 11.07.2026
Власти назвали причину взрывов под Тегераном

Tasnim: взрывы к востоку от Тегерана связаны с уничтожением взрывчатых веществ

© РИА Новости / Антон Быстров | Перейти в медиабанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Антон Быстров
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Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • К востоку от Тегерана прогремели взрывы.
  • Местные власти сообщили, что взрывы связаны с контролируемой операцией по уничтожению взрывчатых веществ.
ТЕГЕРАН, 11 июл - РИА Новости. Взрывы к востоку от Тегерана были связаны с уничтожением взрывчатых веществ, передает агентство Tasnim со ссылкой на местные власти.
«
"Звуки взрывов, раздававшиеся в восточной части провинции Тегеран, связаны с контролируемой операцией по уничтожению взрывчатых веществ", - говорится в сообщении.
Ранее в субботу агентство Fars передавало, что к востоку от Тегерана был слышен взрыв.
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