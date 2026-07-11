Власти назвали причину взрывов под Тегераном

Краткий пересказ от РИА ИИ
- К востоку от Тегерана прогремели взрывы.
- Местные власти сообщили, что взрывы связаны с контролируемой операцией по уничтожению взрывчатых веществ.
ТЕГЕРАН, 11 июл - РИА Новости. Взрывы к востоку от Тегерана были связаны с уничтожением взрывчатых веществ, передает агентство Tasnim со ссылкой на местные власти.
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"Звуки взрывов, раздававшиеся в восточной части провинции Тегеран, связаны с контролируемой операцией по уничтожению взрывчатых веществ", - говорится в сообщении.
Ранее в субботу агентство Fars передавало, что к востоку от Тегерана был слышен взрыв.