Власти назвали причину взрывов под Тегераном

"Звуки взрывов, раздававшиеся в восточной части провинции Тегеран, связаны с контролируемой операцией по уничтожению взрывчатых веществ", - говорится в сообщении.

Ранее в субботу агентство Fars передавало, что к востоку от Тегерана был слышен взрыв.