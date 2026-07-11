Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото

Сотрудник полиции во время работы

В Татарстане мужчину задержали за публикацию видео последствий атаки БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ Полиция Татарстана вычислила и задержала жителя Нижнекамска за публикацию видео последствий атаки БПЛА.

Мужчина разместил в мессенджере видеозапись, на которой зафиксированы последствия атаки беспилотного летательного аппарата на одно из промышленных предприятий района.

В отношении гражданина вынесено прокурорское предупреждение о недопустимости нарушения законодательства.

КАЗАНЬ, 11 июл – РИА Новости. Полиция в Татарстане разыскала и задержала 33-летнего мужчину, опубликовавшего видео последствий удара БПЛА, сообщает МВД по региону.

Жителя Нижнекамска , который разместил в одном из общедоступных чатов в мессенджере видеозапись с последствиями атаки дрона на промышленное предприятие, задержали сотрудники центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Татарстан

Задержанный заявил, что в момент удара находился на территории организации. Увидев произошедшее, он снял видео и выложил его в Сеть, а после негативных комментариев удалил публикацию.

МВД напомнило, что указом главы Татарстана запрещены публикация и распространение информации, связанной с беспилотниками, в СМИ, информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в интернете, социальных сетях и сервисах обмена мгновенными сообщениями.