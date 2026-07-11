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В Татарстане мужчину задержали за публикацию видео последствий атаки БПЛА - РИА Новости, 11.07.2026
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15:53 11.07.2026 (обновлено: 16:59 11.07.2026)
В Татарстане мужчину задержали за публикацию видео последствий атаки БПЛА

В Татарстане задержали мужчину, опубликовавшего видео последствий атаки БПЛА

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полиция Татарстана вычислила и задержала жителя Нижнекамска за публикацию видео последствий атаки БПЛА.
  • Мужчина разместил в мессенджере видеозапись, на которой зафиксированы последствия атаки беспилотного летательного аппарата на одно из промышленных предприятий района.
  • В отношении гражданина вынесено прокурорское предупреждение о недопустимости нарушения законодательства.
КАЗАНЬ, 11 июл – РИА Новости. Полиция в Татарстане разыскала и задержала 33-летнего мужчину, опубликовавшего видео последствий удара БПЛА, сообщает МВД по региону.
Жителя Нижнекамска, который разместил в одном из общедоступных чатов в мессенджере видеозапись с последствиями атаки дрона на промышленное предприятие, задержали сотрудники центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Татарстан.
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Задержанный заявил, что в момент удара находился на территории организации. Увидев произошедшее, он снял видео и выложил его в Сеть, а после негативных комментариев удалил публикацию.
МВД напомнило, что указом главы Татарстана запрещены публикация и распространение информации, связанной с беспилотниками, в СМИ, информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в интернете, социальных сетях и сервисах обмена мгновенными сообщениями.
"В отношении гражданина вынесено прокурорское предупреждение в виде предостережения о недопустимости нарушения законодательства", - сообщили в МВД.
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ПроисшествияНижнекамскРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
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