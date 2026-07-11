Названа компания-владелец перевернувшегося в Татарстане автобуса

ДТП с автобусом в Татарстане

ДТП с автобусом в Татарстане

© ГУ МЧС России по Татарстану ДТП с автобусом в Татарстане

Краткий пересказ от РИА ИИ В Татарстане междугородний автобус, следовавший из Самары в Набережные Челны, съехал в кювет и перевернулся.

Собственником автобуса является башкирский национальный туроператор "Своя компания".

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по двум статьям.

КАЗАНЬ, 11 июл – РИА Новости. Собственником автобуса, съехавшего в кювет и перевернувшегося в Татарстане, является башкирский национальный туроператор, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры республики.

Ранее ГУ МЧС России по Татарстану сообщило, что в ночь на субботу междугородний автобус, следовавший из Самары в Набережные Челны, перевернулся на автодороге Кузайкино - Нурлат. В автобусе были 46 человек, включая двоих детей, погибших нет. За медицинской помощью обратились 15 человек, из них трое - в тяжелом состоянии. Предварительно, водитель не справился с управлением и съехал в кювет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

« "Собственник автобуса - ООО "Национальный туроператор "Своя компания" (Башкортостан)", - сказал представитель прокуратуры.

Он также уточнил, что в автобусе ехали туристы.