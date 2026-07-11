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Названа компания-владелец перевернувшегося в Татарстане автобуса - РИА Новости, 11.07.2026
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09:05 11.07.2026 (обновлено: 09:06 11.07.2026)
Названа компания-владелец перевернувшегося в Татарстане автобуса

Владельцем перевернувшегося в Татарстане автобуса является башкирская компания

© ГУ МЧС России по ТатарстануДТП с автобусом в Татарстане
ДТП с автобусом в Татарстане - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© ГУ МЧС России по Татарстану
ДТП с автобусом в Татарстане
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Татарстане междугородний автобус, следовавший из Самары в Набережные Челны, съехал в кювет и перевернулся.
  • Собственником автобуса является башкирский национальный туроператор "Своя компания".
  • По факту ДТП возбуждено уголовное дело по двум статьям.
КАЗАНЬ, 11 июл – РИА Новости. Собственником автобуса, съехавшего в кювет и перевернувшегося в Татарстане, является башкирский национальный туроператор, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры республики.
Ранее ГУ МЧС России по Татарстану сообщило, что в ночь на субботу междугородний автобус, следовавший из Самары в Набережные Челны, перевернулся на автодороге Кузайкино - Нурлат. В автобусе были 46 человек, включая двоих детей, погибших нет. За медицинской помощью обратились 15 человек, из них трое - в тяжелом состоянии. Предварительно, водитель не справился с управлением и съехал в кювет.
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По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
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"Собственник автобуса - ООО "Национальный туроператор "Своя компания" (Башкортостан)", - сказал представитель прокуратуры.
Он также уточнил, что в автобусе ехали туристы.
По данным прокуратуры, по факту ДТП возбуждено уголовное дело по двум статьям: статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения). Контроль за ходом следствия находится в прокуратуре района. Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия выезжал прокурор Черемшанского района Ильдар Султанов.
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РоссияСамараНабережные ЧелныМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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