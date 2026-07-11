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В Татарстане возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом - РИА Новости, 11.07.2026
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06:52 11.07.2026
В Татарстане возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом

В Татарстане возбудили дело о ДТП с автобусом, в котором пострадали 15 человек

© ГУ МЧС России по ТатарстануДТП с автобусом в Татарстане
ДТП с автобусом в Татарстане - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© ГУ МЧС России по Татарстану
ДТП с автобусом в Татарстане
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Татарстане междугородний автобус с 46 людьми в салоне съехал в кювет и перевернулся.
  • Пострадавшие есть, но погибших нет; трое человек находятся в тяжелом состоянии.
  • Следственный комитет РФ по Республике Татарстан возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после ДТП в Татарстане, в котором междугородний автобус с 46 людьми в салоне съехал в кювет и перевернулся, сообщили в СК РФ по республике.
Ранее ГУ МЧС России по республике Татарстан сообщило, что междугородний автобус, следовавший по маршруту из Самары в Набережные Челны, перевернулся на автодороге Кузайкино - Нурлат. В автобусе были 46 человек, включая двоих детей, погибших нет. За медицинской помощью обратились 15 человек, из них трое - в тяжелом состоянии. Предварительно, водитель не справился с управлением и съехал в кювет.
"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении в канале ведомства на платформе "Макс".
Уточняется, что обстоятельства произошедшего устанавливаются сотрудниками регионального СК. Также решается вопрос о назначении необходимых экспертиз.
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