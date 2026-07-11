ДТП с автобусом в Татарстане

ДТП с автобусом в Татарстане

© ГУ МЧС России по Татарстану ДТП с автобусом в Татарстане

В Татарстане возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом

Краткий пересказ от РИА ИИ В Татарстане междугородний автобус с 46 людьми в салоне съехал в кювет и перевернулся.

Пострадавшие есть, но погибших нет; трое человек находятся в тяжелом состоянии.

Следственный комитет РФ по Республике Татарстан возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после ДТП в Татарстане, в котором междугородний автобус с 46 людьми в салоне съехал в кювет и перевернулся, сообщили в СК РФ по республике.

Ранее ГУ МЧС России по республике Татарстан сообщило, что междугородний автобус, следовавший по маршруту из Самары в Набережные Челны, перевернулся на автодороге Кузайкино - Нурлат. В автобусе были 46 человек, включая двоих детей, погибших нет. За медицинской помощью обратились 15 человек, из них трое - в тяжелом состоянии. Предварительно, водитель не справился с управлением и съехал в кювет.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении в канале ведомства на платформе "Макс".