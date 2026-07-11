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На Тайване 87 человек пострадали из-за тайфуна "Бави" - РИА Новости, 11.07.2026
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17:23 11.07.2026 (обновлено: 17:26 11.07.2026)
На Тайване 87 человек пострадали из-за тайфуна "Бави"

На Тайване из-за тайфуна " Бави" пострадали 87 человек

© AP Photo / Chiang Ying-yingТайфун "Бави" на Тайване
Тайфун Бави на Тайване - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Тайфун "Бави" на Тайване
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Из-за тайфуна "Бави" на Тайване 87 человек пострадали.
  • 177 485 домохозяйств остались без электричества, 14 476 жителей были эвакуированы.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Восемьдесят семь человек пострадали, 177,4 тысячи домохозяйств остались без электричества из-за тайфуна "Бави" на Тайване, передает Центральное информационное агентство (CNA) Тайваня со ссылкой на местные власти.
"Тайфун "Бави" обрушился на Тайвань в субботу, в результате чего 87 человек пострадали, 14 476 жителей эвакуированы, а 177 485 домохозяйств лишились электроэнергии", - передает агентство.
Ранее агентство распространило информацию о более 30 пострадавших и примерно 27 тысячах домохозяйств, оставшихся без электричества, на Тайване из-за приближения тайфуна "Бави".
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