На Тайване 87 человек пострадали из-за тайфуна "Бави"

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Восемьдесят семь человек пострадали, 177,4 тысячи домохозяйств остались без электричества из-за тайфуна "Бави" на Тайване, передает Центральное информационное агентство (CNA) Тайваня со ссылкой на местные власти.