На Тайване 87 человек пострадали из-за тайфуна "Бави"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Из-за тайфуна "Бави" на Тайване 87 человек пострадали.
- 177 485 домохозяйств остались без электричества, 14 476 жителей были эвакуированы.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Восемьдесят семь человек пострадали, 177,4 тысячи домохозяйств остались без электричества из-за тайфуна "Бави" на Тайване, передает Центральное информационное агентство (CNA) Тайваня со ссылкой на местные власти.
"Тайфун "Бави" обрушился на Тайвань в субботу, в результате чего 87 человек пострадали, 14 476 жителей эвакуированы, а 177 485 домохозяйств лишились электроэнергии", - передает агентство.
Ранее агентство распространило информацию о более 30 пострадавших и примерно 27 тысячах домохозяйств, оставшихся без электричества, на Тайване из-за приближения тайфуна "Бави".