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Тайфун "Бави" обрушился на побережье китайской провинции Чжэзян - РИА Новости, 11.07.2026
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21:28 11.07.2026 (обновлено: 21:31 11.07.2026)
Тайфун "Бави" обрушился на побережье китайской провинции Чжэзян

Тайфун "Бави" обрушился на китайскую провинцию Чжэцзян со скоростью 40 м/с

© AP Photo / Chiang Ying-yingТайфун "Бави"
Тайфун Бави - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Тайфун "Бави"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тайфун «Бави» обрушился на побережье провинции Чжэцзян на востоке Китая с максимальной скоростью ветра 40 метров в секунду.
  • В провинции были эвакуированы около 1,72 миллиона жителей.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Тайфун "Бави" обрушился на побережье провинции Чжэзян на востоке Китая с максимальной скоростью ветра 40 метров в секунду (144 километра в час), передает агентство Синьхуа со ссылкой на метеорологическую обсерваторию провинции.
"Тайфун "Бави" обрушился на побережье провинции Чжэцзян на востоке Китая примерно в 23.20 (18.20 мск - ред.) в субботу. Тайфун с максимальной скоростью ветра в центре 40 метров в секунду обрушился на побережье в районе города Юхуань", - передает агентство.
Как ожидается, тайфун будет двигаться в северо-западном направлении, постепенно ослабевая. В провинции были эвакуированы около 1,72 миллиона жителей, добавляет агентство.
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