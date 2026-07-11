Тайфун "Бави" обрушился на побережье китайской провинции Чжэзян

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Тайфун «Бави» обрушился на побережье провинции Чжэцзян на востоке Китая с максимальной скоростью ветра 40 метров в секунду.
- В провинции были эвакуированы около 1,72 миллиона жителей.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Тайфун "Бави" обрушился на побережье провинции Чжэзян на востоке Китая с максимальной скоростью ветра 40 метров в секунду (144 километра в час), передает агентство Синьхуа со ссылкой на метеорологическую обсерваторию провинции.
Как ожидается, тайфун будет двигаться в северо-западном направлении, постепенно ослабевая. В провинции были эвакуированы около 1,72 миллиона жителей, добавляет агентство.