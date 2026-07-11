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Священник рассказал, как молиться, чтобы выйти замуж - РИА Новости, 11.07.2026
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Религия
 
04:54 11.07.2026
Священник рассказал, как молиться, чтобы выйти замуж

Лукьянов: в молитвах о встрече с любимым нужно просить, чтобы он был верующим

© РИА Новости / Александр КряжевМолодожены во время торжественной регистрации брака
Молодожены во время торжественной регистрации брака - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Молодожены во время торжественной регистрации брака
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов посоветовал в молитвах просить о встрече с верующим любимым человеком.
  • Такие браки, по его словам, самые крепкие.
  • Клирик также призвал не откладывать брак и не останавливаться на полпути, то есть жить без регистрации и венчания, так как подобные отношения, подчеркнул он, непрочны.
МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Девушкам во время молитвы о встрече с любимым человеком нужно просить, чтобы он был верующим, практика показывает, что такие браки самые крепкие, рассказал РИА Новости председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.
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"Молимся мы всегда прежде всего Самому Господу Богу, а потом святым, имеющим дар ходатайства за нас перед Отцом Небесным. Но обязательно сначала надо примириться со своей совестью, которую не зря называют гласом Божиим в душе человека. Примириться – значит всех обидчиков простить, исповедовать грехи осуждения, гнева, злобы и всего того, что тяготит душу. А уже примирившись, просить о женитьбе и замужестве", – сказал отец Федор, отвечая на вопрос, кому и как молится, чтобы выйти замуж.
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Он также уточнил, что о встрече с будущим супругом или супругой стоит молитвенно просить Бога начиная с детства. "Во время молитвы о встрече с любимым человеком советую просить, чтобы человек, с которым предстоит встреча, был верующим. Как показывает практика, такие браки самые крепкие", – добавил священник.
Также он призвал не откладывать брак, "если чудо встречи состоялось". "И тем более, не стоит останавливаться на полпути – жить без регистрации, без венчания. Такие отношения заведомо непрочны, так как не предполагают взаимных обязательств, а значит, веры друг в друга. А без веры нет и чуда любви", – заключил собеседник агентства.
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