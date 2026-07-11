Священник рассказал, как молиться, чтобы выйти замуж

Краткий пересказ от РИА ИИ Председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов посоветовал в молитвах просить о встрече с верующим любимым человеком.

Такие браки, по его словам, самые крепкие.

Клирик также призвал не откладывать брак и не останавливаться на полпути, то есть жить без регистрации и венчания, так как подобные отношения, подчеркнул он, непрочны.

МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Девушкам во время молитвы о встрече с любимым человеком нужно просить, чтобы он был верующим, практика показывает, что такие браки самые крепкие, рассказал РИА Новости председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.

День семьи, любви и верности отметили в России 8 июля - в день памяти небесных покровителей семьи святых Петра и Февронии Муромских.

"Молимся мы всегда прежде всего Самому Господу Богу, а потом святым, имеющим дар ходатайства за нас перед Отцом Небесным. Но обязательно сначала надо примириться со своей совестью, которую не зря называют гласом Божиим в душе человека. Примириться – значит всех обидчиков простить, исповедовать грехи осуждения, гнева, злобы и всего того, что тяготит душу. А уже примирившись, просить о женитьбе и замужестве", – сказал отец Федор, отвечая на вопрос, кому и как молится, чтобы выйти замуж.

Он также уточнил, что о встрече с будущим супругом или супругой стоит молитвенно просить Бога начиная с детства. "Во время молитвы о встрече с любимым человеком советую просить, чтобы человек, с которым предстоит встреча, был верующим. Как показывает практика, такие браки самые крепкие", – добавил священник.